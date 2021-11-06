باقة 15 ألف ريال.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في عمان |صور

يضم السوق العماني باقة من الطرازات القوية التي تحمل موديل 2021، فمن بين اصدارت السيدان، وفئة الهاتشباك الشبابية، تبقى فئة السيارات الرياضية من اشهر الموديلات داخل الاسواق العالمية والعربية، حيث تتمتع بالعديد من المقاومات، مما تقابل حالة رواج كبيرة وسط محبي عالم السيارات وخاصة الباحثين عن المساحات العائلية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2021 داخل السوق العماني.

1 - رينو كوليوس موديل 2021

تأتي السيارة رينو كوليوس موديل 2021 عبر باقة من التقنيات، سواء كانت خاصة بأنظمة الدفع مثل الامامي والكلي، أو التجهيزات المستخدمة باختلاف الفئات المطروحة، ولكن تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 170 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 233 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9.5 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة رينو كوليوس موديل 2021 من 6.500 ريال وحتى 10.700 ريال عماني.

2 - نيسان كيكس موديل 2021

ترتكز نيسان كيكس موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.620 متر، وبنسبة طول بلغت 4.295 متر، وبعرض يقدر بـ 1.960 متر، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1.590 متر، بينما تقدم السيارة بمساحة تخزين تتسع إلى 432 لتر.

وزودت نيسان كيكس موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 118 حصانا، وعزم اقصى للدوران 149 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة، وقوة تسارع من 0 إلى 100 كم في غضون 11.5 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة نيسان كيكس موديل 2021 داخل السوق العماني من 6.100 ريال وحتى 8.400 ريال.

3 - ميتسوبيشي اكلبس كروس موديل 2021

تتمتع ميتسوبيشي اكلبس كروس موديل 2021 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط والتي تدعم التطبيقات الحديثة.

وحصلت السيارة على قدرات ميكانيكية تشمل محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان يولد قوة 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية.

تبدأ أسعار ميتسوبيشي اكلبس كروس موديل 2021 بالسوق العماني من 11.695 ريال إلى 13.595 ريال.

4 - كيا سبورتاج موديل 2021

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران 192 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 181 كم/ساعة، بالاضافة إلى قوة تسارع وانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 11.1 ثانية.

كما تتمتع بمحرك اخر سعة 2400 سي سي رباعي الاسطوانات ايضا، ولكنه يستطيع ان يولد قوة قدرها 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران 237 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

ويبلغ سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة تبدأ من 7.100 ريال وحتى 10 الاف ريال.

5 - إم جيRX8 موديل 2021

تأتي السيارة إم جيRX8 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.923 متر، وبعرض يبلغ 1.930 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1.810 متر، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.850 متر، مع واجهة امامية تضم مصابيح حادة المظهر ومصابيح ضباب تعمل بتقنية led، مع سقف بانوراما.

وتتسارع السيارة إم جيRX8 موديل 2021 من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوان، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 220 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر.

وتقدم السيارة إم جيRX8 موديل 2021 عبر فئة واحدة وبقيمة قدرها 9.869 ريال عماني.