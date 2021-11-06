عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات جامعة حلوان تواصل رفع الكتب الإلكترونية على المواقع

صدى البلد

تواصل كليات جامعة حلوان فى رفع جميع المقررات الدراسية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، لجميع فرق الكليات المختلفة، حيث نشهد فى هذا العام الدراسي تطبيق منظومة الكتاب الالكتروني الجامعي فى جميع الجامعات وذلك وفقآ لتعليمات المجلس الاعلي للجامعات .

وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2021 / 2022.

ويأتى ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات والاصعدة وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

10 نوفمبر.. جامعة حلوان تناقش التدريب البيني بدورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس


وأعلنت كلية التجارة جامعة حلوان عن بدء رفع كتب شعبة BIS من الانتهاء من رفع كافة الكتب لكل المستويات وذلك من خلال الرابط التالي:

http://app.helwan.edu.eg
 بينما قامت كلية الحقوق جامعة حلوان بالانتهاء من رفع كتب الكلية الفرقة الثانية انتظام عربي 
ويمكن الطلاب الحصول عليه الان من خلال هذا الرابط :
http://app.helwan.edu.eg

وقد نوهت الكليات أنه لا يمكن التسجيل للحصول على الكتب إلا بعد تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بالطالب  

و يجب على الطالب تسجيل البيانات التالية بالموقع للحصول على الكتب الدراسية : الرقم القومى الخاص بالطالب ، كود دفع المصروفات الدراسية ، البيانات الشخصية . 
قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بضرورة الاهتمام وتفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني فإن جامعة حلوان سوف تبدأ تطبيق الكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسي الجامعي الجديد 2021/2022 

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف الطلاب دورهم في مكافحة الفساد

أشار نائب رئيس جامعة حلوان أن  الجامعة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لأبنائها الطلاب، وان العام الدراسي الجديد سوف يشهد تحول كبير فى نظام الدراسي فسوف تكون المقررات الدراسية جميعها إلكترونية مع بداية الفصل الدراسي الأول ولن يكون هناك مقررات ورقية.

وفى سياق متصل أكد الدكتور حسام رفاعي على جاهزية المنصة الإلكتروني الخاصة بالجامعة، فى إطار استعدادات بدء العام الدراسي الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

جامعة حلوان الكتاب الإلكتروني الكتاب الالكتروني الجامعي المجلس الاعلى للجامعات كلية التجارة جامعة حلوان كتب شعبة BIS

ترشيحاتنا

أزمة إثيوبيا.. أحمد موسى: آبي أحمد في موقف سيء داخليًّا.. فيديو

بفستان جرئ..شذى حسون تخطف الأنظار باطلالة مثيرة

خوفا على حياتهما.. جورج كلوني يطالب الإعلام بعدم نشر صور توأميه

أفراد من جيش إستونيا يطلقون النيران على زملائهم البريطانيين

خالد الغندور.. من نجم الزمالك لمشجع يستفز جمهور الأهلي على السوشيال ميديا

بإطلالة مختلفة.. إليسا تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

الزحف يتواصل نحو أديس أبابا وإحباط مخطط لضرب العاصمة.. تطورات الأحداث في إثيوبيا

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

فيديو

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

درس خصوصي | خطاب عمره قرن من مدرس إلى ناظر.. ما القصة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ