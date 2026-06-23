محافظ الغربية يدعو المواطنين لإنهاء إجراءات تقنين الأراضي قبل 18 يوليو

أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبدالمعطي، استمرار تنفيذ حملات التوعية والإرشاد بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بهدف تعريف المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بضرورة سرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في 18 يوليو المقبل وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت بتعليق بنرات إرشادية ولوحات توعوية داخل المراكز التكنولوجية والأماكن الأكثر ترددًا من المواطنين، تتضمن كافة المعلومات الخاصة بإجراءات التقديم ومزايا المنصة الوطنية، وذلك في إطار الحرص على وصول الرسالة إلى جميع المستهدفين ومنحهم الفرصة الكاملة لتوفيق أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأشار إلى أن المنصة الوطنية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا ومتابعة مراحل الطلب المختلفة واستكمال الإجراءات حتى تحرير العقد النهائي، فضلًا عن سداد المستحقات المقررة قانونًا بصورة ميسرة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة ملف تقنين أراضي الدولة.

وشدد محافظ الغربية على أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا للقانون، داعيًا ذالمواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا أنه عقب انتهاء الفترة القانونية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدي غير المقننة واسترداد أراضي الدولة حفاظًا على المال العام وحقوق الأجيال القادمة.