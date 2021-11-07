عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


الحكومة: لن يتم نقل الموظفين المتعاملين مع الجمهور للعاصمة الإدارية حاليا
قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن نقل الموظفين إلى الحي الحكومي بـ العاصمة الإدارية فى من ديسمبر القادم.

 

أحمد موسى يكشف تفاصيل وسبب زيارة سامح شكري لأمريكا.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  وزير الخارجية سامح شكري متواجد في أمريكا، لبدء الحوار الاستراتيجي بين البلدين .

 

"كارت ذهبي".. القباج تكشف مزايا للمسنين في القانون الجديد ..فيديو
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن فئة المسنين تستحوذ علي 10% من منظومة الدعم النقدي ، مؤكدة أن مسودة الحكومة لقانون حقوق المسنين كانت أكثر شمولا ورعاية لهم.

 

أحمد موسى: البنك المركزي ينفي سحب الـ 10 و20 جنيها من السوق ..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصدرا مسئولا في البنك المركزي أبلغه بأنه لا صحة  لقيام البنك المركزي بسحب العملات  فئة 10 و 20 جنيها من السوق .

 

روح القانون.. رئيس لجنة الحكام يعلق علي طرد المثلوثي وركلة جزاء الأهلي.. فيديو
قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، إن التحكيم المصري أثبت كفاءته في إدارة مباراة القمة، مضيفا: "أحداث المباراة كانت صعبة وبها أهداف وضربات جزاء".

 

عمرو الدردير: الزمالك فاز 3 - 2 في شوط القمة الثاني.. فيديو
قال  عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، تعليقا على لقاء القمة، إن  نتيجة لقاء القمة ليست ثقيلة وهي مباراة في كرة القدم وكانت  مباراة هجومية من الفريقين .

 

وزير القوي العاملة يكشف ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا
قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ يأتي حماية للعمالة المصرية، ومنع التلاعب بها، موضحا أن الوزارة تطبق الأمر مع الأردن.

 

الأوقاف توضح سبب إزالة صناديق التبرعات من المساجد.. فيديو
كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل إزالة صناديق التبرعات من المساجد.

 

رايحة تركيا.. تفاصيل إحباط تهريب 13 مخطوطة أثرية و3 لفافات بردي بمطار القاهرة
قال حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة السياحة والآثار تبذل مجهودا كبير لمكافحة تهريب الممتلكات غير "الآثار".

 

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص.

 

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين
قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فإنه سيتم منع موظفي الدولة من الدخول إلى مقار عملهم دون تلقى لقاح فيروس كورونا.

اخبار التوك شو رئيس الوزراء مجلس الوزراء وزير الخارجية سامح شكري أحمد موسى البنك المركزي العاصمة الادارية المصالح الحكومية التضامن الاجتماعي الإعلامي أحمد موسى نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى الشهر المقبل نادي الزمالك توك شو

ترشيحاتنا

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر نجحت في تحسين مناخ الاستثمار أمام العالم.. فيديو

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما من بوردو بثلاثية

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخطف الصدارة بهدفين في شباك رايو فاليكانو

أخبار التوك شو | منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور .. فيديو

السفير البريطاني: كل حاجة في مصر تغيرت.. والجمهورية الجديدة هائلة وممتازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ