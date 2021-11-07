أخبار التوك شو | منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



الحكومة: لن يتم نقل الموظفين المتعاملين مع الجمهور للعاصمة الإدارية حاليا

قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن نقل الموظفين إلى الحي الحكومي بـ العاصمة الإدارية فى من ديسمبر القادم.

أحمد موسى يكشف تفاصيل وسبب زيارة سامح شكري لأمريكا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية سامح شكري متواجد في أمريكا، لبدء الحوار الاستراتيجي بين البلدين .

"كارت ذهبي".. القباج تكشف مزايا للمسنين في القانون الجديد ..فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن فئة المسنين تستحوذ علي 10% من منظومة الدعم النقدي ، مؤكدة أن مسودة الحكومة لقانون حقوق المسنين كانت أكثر شمولا ورعاية لهم.

أحمد موسى: البنك المركزي ينفي سحب الـ 10 و20 جنيها من السوق ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصدرا مسئولا في البنك المركزي أبلغه بأنه لا صحة لقيام البنك المركزي بسحب العملات فئة 10 و 20 جنيها من السوق .

روح القانون.. رئيس لجنة الحكام يعلق علي طرد المثلوثي وركلة جزاء الأهلي.. فيديو

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، إن التحكيم المصري أثبت كفاءته في إدارة مباراة القمة، مضيفا: "أحداث المباراة كانت صعبة وبها أهداف وضربات جزاء".

عمرو الدردير: الزمالك فاز 3 - 2 في شوط القمة الثاني.. فيديو

قال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، تعليقا على لقاء القمة، إن نتيجة لقاء القمة ليست ثقيلة وهي مباراة في كرة القدم وكانت مباراة هجومية من الفريقين .

وزير القوي العاملة يكشف ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ يأتي حماية للعمالة المصرية، ومنع التلاعب بها، موضحا أن الوزارة تطبق الأمر مع الأردن.

الأوقاف توضح سبب إزالة صناديق التبرعات من المساجد.. فيديو

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل إزالة صناديق التبرعات من المساجد.

رايحة تركيا.. تفاصيل إحباط تهريب 13 مخطوطة أثرية و3 لفافات بردي بمطار القاهرة

قال حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة السياحة والآثار تبذل مجهودا كبير لمكافحة تهريب الممتلكات غير "الآثار".

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص.

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فإنه سيتم منع موظفي الدولة من الدخول إلى مقار عملهم دون تلقى لقاح فيروس كورونا.