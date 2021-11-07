مشرف مشروع إحياء طريق الكباش: الأقصر في حالة استعداد للانتهاء من التجهيزات

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، والمشرف على مشروع إحياء طريق الكباش، إن الأقصر في حالة استعداد كامل للانتهاء من تجهيزات طريق الكباش، وإقامة الاحتفالية والافتتاح الذي يترقبه العالم خاصة أهالي الأقصر.

وأضاف مصطفى الصغير في مداخلة عبر "skype"، مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "cbc"، أنهم كمسئولين عن مشروع إحياء طريق الكباش يحرصوا كل الحرص ليكون الطريق الجديد في أبهى صوره، معقباً :"عشان يكون التماثيل والتصوير مُشرف لمصر أمام العالم كله".

ونوه مدير عام آثار الكرنك أن طريق الكباش الجديد يبدأ من معابد الكرنك حتى معبد الأقصر، وبالتالي فإن الاحتفالية ستُغطي معظم أجزاء الطريق، حتى تكون احتفالية مبهجة ومشرفة.

وعقب مصطفى الصغير: "الاحتفالية ستوصل للعالم بأكمله أن مصر فيها حضارة وثقافة وسلام ورقي وازدهار، وغيرها من الرسائل المُشرفة التيتوضح مكانة مصر إلى حد ما".

وأوضح مدير عام آثار الكرنك أن الاحتفالية ستكون مستوحاه من احتفالات المصري القديم بـ عيد القبط، بالإضافة إلى الاحتفالات التي كانت تسود الشعب النصري في ذلك الوقت مثل: الغناء، والرقص، وعزف الموسيقى، مواكب احتفالية كبيرة.