عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا محراب الصلاة في المسجد مجوف ودائري الشكل؟ علي جمعة يكشف السبب

محراب الصلاة
محراب الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي الكريم خطب على جذع نخلة كي يراه الناس في خطبة الجمعة، فلما رآه أحد الصحابة ابتكر فكرة أفضل، وهو صنع منبر لرسول الله يخطب عليه وصنعه من خشب العيدان، عبارة عن درجتين ومجلس للنبي.

 

علي جمعة: رسول الله كان موفقا من ربه لأن يكون رحمة للعالمين

علي جمعة: من يعمر الدنيا دون الآخرة كالأعرج السائر على قدم واحدة

 

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لما انتشرت المساجد وكبرت، جعلوا محراب الصلاة في المسجد بشكل دائري مجوف، حتى يعلو صوت الإمام أثناء الصلاة فيصد الصوت في نصف الدائرة من المحراب يعود للخلف فيسمع من خلفه من المصلين.


كما ابتكر المسلمون كذلك صنع فرش لمسجد النبي، الذي كان معروفا عنه بأن أرضيته مكونة من الزلط والحصوات، وابتكروا كذلك عمل المئذنة حتى يقف المؤذن عليها ليؤذن للصلاة فيعلم الجميع بوقت الصلاة ويأتون لأدائها.


وأكد أن كل هذه الأمور ليست بدعة في الدين، وتؤكد أن المسلمين لم يقفوا عند زمن النبي ، وواكب المسلمون تطور العلم والعالم من حولهم.

التجديد في الدين
 

وقال علي جمعة، إن النبي الكريم تركنا على المحاجة البيضاء وهو الحجة والبرهان، وهذه المحاجة بين فيها النبي لأمته كل شئ، ولكن ما بينه لنا النبي يشتمل على مناهج للتفكير بينها لنا النبي إياها أيضا، ويدخل الزمن في تطبيق هذه المناهج.


وأضاف علي جمعة، أن النبي لم يكن في عهده هذا الكم الهائل من التطورات التكنولوجية والمواصلات والأدوات الحديثة في عصرنا الذي نعيش فيه.

وأشار إلى أن الصليبيين لما غزو بلادنا لم نقدر على هزيمتهم، فلما جاء صلاح الدين الأيوبي وكان يهتم بعلماء الكيمياء، وألف صيغة كيميائية توضع في السهم فتدخل على الخشب فتحرقه، واستخدمها في الحرب، وكذلك لما دخل الفرنسيون للاستعمار لم يجدوا صعوبة بسبب تطورهم في الأسلحة.

وأكد أن المسلمين عليهم أخذ المنهج الذي أسسه النبي في التطوير ، فكما قال النبي "يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها" لأن المائة عام كافية لحدوث حراك في الثورات العلمية والنموذج المعرفي ، يجعل معرفة الإنسان وسقف المعرفة يرتفع، وهذا ما يحدث في أرض الواقع.

كما قال النبي "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولكن النبي لم يقل من أحدث في أمرنا شيئا، بل قال "من أحدث في أمرنا ما ليس منه" أي يهدم الدين.

الصلاة محراب الصلاة في المسجد فرش لمسجد النبي التجديد في الدين المئذنة

ترشيحاتنا

لماذا محراب الصلاة في المسجد مجوف ودائري الشكل؟ علي جمعة يكشف السبب

بسبب الشبورة .. الداخلية تغلق طريق الإسماعيلية الصحراوى

خطوات بسيطة لـ مسح سجل التصفح في جوجل كروم على جميع الأجهزة

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

زوجته اعتقدت أنه يخونها.. حمادة سائق توك توك يرعى مسنة تخلت عنها أسرتها

أنا بخير.. أول تعليق من الكاظمي على محاولة اغتياله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة قفز طالبتين من نافذة المدرسة هربا من حريق

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ