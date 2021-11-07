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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الريس السيسى يتفقد معرض النقل الذكى و اللوجستيات

بنظرة فخر واعتزاز .. الرئيس السيسى يطلع على مشروعات النقل الذكى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرض كامل الوزير وزير النقل ، مشروعات النقل الذكى على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده لمعرض النقل الذكى واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وبنظرة فخر واعتزاز تطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مشروعات النقل الذكى التى تم إقامتها خلال الفترة الماضية أثناء افتتاحه الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكى واللوجستيات.

 

وأعلنت وزارة النقل، أن فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر "TransMEA2021" ستنطلق فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الحالي تحت شعار “الطريق إلى 2030”، حيث يقام المعرض والمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الرابع على التوالى، وبمشاركة حاشدة من كبريات المؤسسات والشركات والمسئولين المحليين والدوليين فى مجالات السكك الحديدية والجرالكهربائي والأنفاق والطرق والموانىء البحرية والبرية والمراكز اللوجيستية والنقل النهري.


وأشارت الوزارة ، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه في إطار الخطوات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات النقل والبنية التحتية، وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد حرصت 250 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل والبنية التحتية تمثل 20 دولة على المشاركة فى المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA 2021 بعد الأصداء الكبيرة التى حققها معرض ومؤتمر النقل الدولى Trans MEA على مدار انعقاده خلال السنوات الثلاثة الماضية.

 

وقالت الوزارة، إن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين فى المعرض الذى سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في كافة قطاعاته وكذلك التجارب الناجحة حول العالم والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها داخل وخارج مصر خلال الفترة الأخيرة، وفى ضوء تبنى الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية.


وأشار البيان، إلى أن المعرض والمؤتمر هذا العام يركزان من خلال عدد كبير من الندوات على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها ، وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة، وكذلك  عرض رؤية الدولة والفرص الاستثمارية في مجال النقل و مشروعات النقل في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري والنهري والموانئ البرية والمراكز اللوجستية على مستوى الدولة مع إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة في مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما وصلت إليه من تطور في هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء للاستفادة من هذا التطور في مجال النقل.

 

وتابع البيان: كما سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع كبري الشركات العالمية لخدمة منظومة النقل في مصر.

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