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اقتصاد

نيفين جامع: التنسيق بين الأجهزة المختصة لبحث سبل ترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية

صدى البلد

عقدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع شركات تصنيع الأدوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك  المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية، وحضر اللقاء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

 

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذا اللقاء يأتي  في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن بحث إمكانية تصنيع خلاطات مياه  تحتوي بداخلها على  الجزء الخاص بتوفير  المياه وذلك في اطار  الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

 

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه سيتم التنسيق خلال المرحلة المقبلة بين الوزارة ممثلة في هيئة المواصفات والجودة وغرفة الصناعات الهندسية وشركات تصنيع الأدوات الصحية لمتابعة تطبيق المواصفة الخاصة بتصنيع الخلاطات المزودة بقطعة ترشيد بداخلها.

 

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية الاستفادة من خبرات وإمكانات شركات تصنيع الأدوات الصحية الكبيرة لدعم الشركات الصغيرة لتمكينها من الإنتاج وفقا للمواصفة القياسية، مشيرة الى ان مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة ذهبية للصناعة الوطنية وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكنها المشاركة في المبادرة من خلال تطوير انتاجها وفقا لمتطلباتها.

 

ومن جانبه أشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أهمية التزام الشركات المصنعة  بالمواصفات الخاصة بترشيد المياه لكافة منتجات خلاطات  المياه ، مشيرا الى انه يجري حاليا العمل على التوسع في منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع والتى تسهم في توفير المياه وذلك في اطار الخطة المتكاملة  لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.

 

وبدوره استعرض الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المواصفة القياسية المصرية رقم 8154 لعام  2018 والخاصة بوضع المعايير البيئية لاجازة منتجات الأدوات الصحية  بالتنسيق مع القطاع الصناعي وذلك في اطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه.

 

هذا وقد أشار ممثلو الشركات المصنعة للأدوات الصحية إلى حرصهم على التوافق مع متطلبات السوق المحلى،  لافتين إلى أهمية مساعدة المصانع الصغيرة لتحقيق التوافق مع متطلبات المواصفة القياسية.

 

كما أوضحوا أن هناك فرصة كبيرة لمصنعي الأدوات الصحية للمشاركة  بمبادرة حياة كريمة، مشيرين إلى المنتج الوطنى يحظى خلال المرحلة الحالية بحصة سوقية مرتفعة في السوق المحلى.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الادوات الصحية ممدوح رسلان اتحاد الصناعات

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