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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر: تسليم عقود تمليك الوحدات البديلة لسكان العمارات المتصدعة

صدى البلد

قام جهاز تنمية  مدينة ٦ أكتوبر بتسليم عقود تمليك الوحدات البديلة لسكان العمارات أرقام ( ٩ –  ١٠ – ١١ )  بالحى السادس المجاوره العاشرة  أمانكو) التى ظهر بها  تشققات وتصدعات وساءت حالتها، كما قام الجهاز إزالة العقار رقم  (١٠)  حفاظًا على حياة المواطنين .

 

وذلك وفقا لتعليمات من الدكتور عاصم الجزار  وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير وحدات تمليك أخرى للمواطنين المتضررين .

 

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز  مدينة ٦ أكتوبر  انه تم  تنفيذ قرار إزالة للعمارة رقم  ( ١٠ ) بالحى السادس المجاورة العاشرة ( امانكو) التى ظهر بها  تشققات و تصدعات و ساءت حالتها، وذلك حفاظاً علي أرواح المواطنين .


وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم تسكين الأسر المتضررة من انهيار جزئى فى العمارة رقم 10 بالحي السادس بالمجاورة العاشرة  بسكن بديل بمنطقة أبو الوفا بالمدينة، وذلك بعدما تأثرت العمارة بالزلزال الذى تعرضت له محافظة القاهرة منذ أسابيع، 

 

وكان تلاحظ سقوط بعض من اجزاء الغطاء الخرسانى لسلم العمارة المذكورة والقاطن بها نحو 40 أسرة، ولذلك أكد المهندس عادل النجار رصد مبالغ مالية لتدعيم ورفع كفاءة العمارات على ضوء تقارير هندسية متخصصة من المركز القومى لبحوث البناء والاسكان.

 

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتقال على الفور لمقر العمارة واستدعاء  اللجان المختصة من المركز القومى لبحوث البناء والاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، والتى قامت على الفور بمعاينة العمارة المتضررة، وأقر تقرير الفحص سرعة اخلاء العمارة حفاظاً على ارواح السكان.

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جهاز 6 أكتوبر: تسليم عقود تمليك الوحدات البديلة لسكان العمارات المتصدعة

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