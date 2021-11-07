فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

محاولة اغتيال الكاظمي رئيس وزراء العراق.. كانت هي الحدث الأبرز خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سُمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وإطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تقع معظم المقار الحكومية.

محاولة اغتيال الكاظمي

وتعليقًا على محاولة اغتيال الكاظمي، قال مصدر أمني لقناة "الشرق" إنه تم اعتراض مُسيّرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.

وأوضحت المصادر أن "أفراد حماية منزل الكاظمي تمكنوا من إسقاط الطائرة المُسيّرة"، التي كانت تستهدف اغتيال مصطفى الكاظمي .

وقبل محاولة اغتيال الكاظمي، شهد محيط المنطقة الخضراء الجمعة صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

وقبل محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد .

وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجّه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية ".

وأضافت: "بناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان"، وذلك في تعليقًا على محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي .

كان مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق تعرض لمحاولة اغتيال في المنطقة الخضراء الواقعة في وسط محافظة بغداد ، حيث كانت هي الحدث الأبرز خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سُمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وإطلاق نار في محيط المنطقة المحصنة حيث تقع معظم المقار الحكومية .

وللمزيد حول محاولة اغتيال الكاظمي رئيس وزراء العراق والتهديد الذي أطلقه قائد مليشيا عراقية تدعى "عصائب أهل الحق" قبل الحادث بساعات اعتراضًا على نتائج الانتخابات العراقية شاهد الفيديوجراف التالي: