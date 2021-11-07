إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات جنوب الأقصر

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، بمتابعة أعمال بدء تنفيذ إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم إنشاؤه بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.



ويتم إنشاء مكتب البريد وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا وعلى مساحة 625 مترا مكونا من بدروم وارضي وطابقين، به مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنه عموميه وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة.



كما تمت متابعة تنفيذ خطة الكهرباء للإحلال والتجديد بمركز ومدينة الطود، حيث قامت هندسة كهرباء العديسات بتدعيم وتطوير قطاع الكهرباء بالمركز برفع كفاءة المحولات والاكشاك وتغيير الموصلات الكهربائية لتحسين الجهد لاستيعاب الأحمال، وتشمل الأعمال رفع قدرة كفاءة كشك كهرباء نجع أبوبكر، وتركيب كشك كهرباء جديد بمنطقة نجع العرب بمدينة الطود، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية منشية النوبة وقرية الطود غرب، وجاري استكمال رفع كفاءة الشبكات لقري العديسات بحري والعديسات قبلي ومدينة الطود.

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