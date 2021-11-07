محافظ الأقصر يتفقد اللمسات النهائية لأعمال تطوير الطرق والمسارات السياحية

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية تابع خلالها اللمسات النهائية لأعمال تطوير الطرق والمسارات السياحية بمدينة الأقصر استعداداً لاحتفالية اعادة أحياء طريق الكباش قريباً والذي سيحول الأقصر الي اكبر متحف عالمي مفتوح.

تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التجميل والتزيين المستمرة لطرق وشوارع مدينة الأقصر ووجه بتكثيف أعمال التشجير والدهانات وتركيب بلاط الانترلوك وزرع حدائق في المناطق الفارغة على جانبي الطريق، كما تابع أعمال التطوير على الطريق السياحي، ووجه بالاهتمام بالنظافة العامة بالطريق.



ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ علي ما تم انجازه من أعمال تطوير للشوارع الرئيسية والفرعية وطلاء الواجهات بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق للمدينة، معرباً عن تقديره لكافة الجهات المشاركة في اعمال التطوير وللأهالي والمواطنين لتعاونهم في اعمال التجميل والتزيين التي تهدف لإظهار الأقصر بشكل مميز يتناسب مع حضارتها وتاريخها.

كما تفقد محافظ الأقصر، طريق المطار موجهاً بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس أسعد مصطفي والشركات المنفذة لأعمال التطوير مطالباً بضرورة تطبيق الهوية البصرية في كافة أعمال التطوير والتجميل التي تتم بالأقصر حتي تظهر في ثوبها الجديد.



رافق المحافظ خلال جولته، كل من المهندس أسعد مصطفي مدير مشروع تطوير محافظة الاقصر، والرائد ثروت خلف الله رئيس قسم العمليات بمرور الأقصر ورؤساء الأحياء ومسئولو الطرق بالأقصر.