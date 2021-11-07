عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: معرض النقل الذكي لقاء لتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع

النائب تامر عبدالقادر،
النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن معرض النقل الذكي الذى يقام بعنوان "الطريق إلى 2030"، يمثل أكبر ملتقى استثمارى واستراتيجى فى مجال النقل، لافتا إلى أنه يأتى بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، وأشاد بتنظيم الملتقى الذى يعد من أهم الفاعليات لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل.

وأضاف عبدالقادر، فى بيان صحفى له أن المعرض الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، يمثل أفضل اللقاءات الترويجية والتسويقية لطبيعة الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية والتى تم تنفيذها فى زمن قياسى، بالإضافة إلى توضيح استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد عبدالقادر، أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر فى دورته الرابعة يضيف أهمية قصوى لمجال النقل، ويؤكد على اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام بشكل بالغ الأهمية، وهو ما دفع الشركات الأجنبية والعالمية للمشاركة لأهمية الملتقى الدولى الذى تستضيفه مصر.

وكشف عبدالقادر، عن أن المعرض يسهم فى إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة فى مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما آلت إليه من تطور فى هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء، للاستفادة من هذا التطور فى مجال النقل.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى، كان قد افتتح صباح اليوم معرض النقل الذكي الذى يقام بعنوان "الطريق إلى 2030"، وتفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وأجنحة عدد من الوزارات واستمع لشرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها القطارات المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما استمع الرئيس السيسي إلى عروض تفصيلة للموقف التنفيذي لمشروعات النقل والمواصلات خاصة محطات القطار الكهربائي والمونوريل «مونوريل العاصمة الإدارية- مونوريل 6 أكتوبر»، والتى تعد وسيلة جديدة للنقل الجماعي لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية.

معرض النقل الذكي الطريق إلى 2030 مجال النقل وسائل النقل الجماعي الحديثة السكك الحديدية

ترشيحاتنا

استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

بالصور ..مديرية تعليم القاهرة تواصل تطعيم العاملين بلقاح كورونا

صندوق الإدمان: الكشف على 400 ألف موظف وبدء فصل المدمنين ديسمبر المقبل.. فيديو

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

مستوى أعلى من الأجسام المضادة.. وسيلة جديدة للشفاء من فيروس كورونا

بعد واقعة الإسماعيلية..أول تحرك برلماني لتغليظ عقوبة السلاح الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

كارثة.. سد الملك طلال في الأردن يلفظ أنفاسه الأخيرة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

"الحكومة" تطمئن المواطنين: لا نقص في الخضر والفاكهة أو منتجات الدواجن واللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام أعين والده.. مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات "قطر الموت" في السعودية

سحلوه في الشارع.. شاهد اعتداء فتاتين على والدهما وزوجته الثانية بالضرب المبرح|فيديو

بحضور تامر حسين وأحمد إبراهيم .. محمد حماقي يشعل استاد القاهرة

شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي.. توفيق عبدالحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاماً

فيديو

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ