قتل أبوه وذبح أمه.. الابن العاق يمثل جريمته أمام النيابة في الإسكندرية

أجرى المتهم بقتل والديه بمنطقة الحضرة، وسط الإسكندرية، محاكاة لجريمته اليوم الأحد، ودخل في نوبة بكاء منهارًا أثناء تمثيله الجريمة، بمجرد وصوله إلى المنطقة التي تقع بها الشقة، مسرح الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة وفي وجود فريق من النيابة العامة ونيابة باب شرقي.



وقام الابن العاق، الذي تخلى عن كل مشاعر الإنسانية، بقتل أقرب الناس إليه، بتمثيل الجريمة داخل الشقة.



وقال المتهم إن الأمر بدأ بخلاف تطور إلى مشاجرة ثم طعن والده طعنات قاتله، وبعدها توجه إلى والدته القعيدة، ولم يرحم توسلاتهم وبكائها فذبحها وطعنها، ثم فر هاربًا.



وقد نجحت أجهزة الإمن بمديرية أمن الإسكندرية في القبض على قاتل والديه المسنين بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، وذلك بعد يومين من هروبه بعد ارتكاب جريمته.

وشهدت منطقة الحضرة وسط الإسكندرية، واقعة مؤسفة، يوم الخميس الماضي، حيث أقدم شخص على قتل والديه داخل شقتهم، وفر هاربا.



تعود الواقعة، عندما تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، ببلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة الحضرة، حيث توجد داخلها جثتين لمسن وزوجته دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي، إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثتين لرجل وزوجته داخل شقتهم بمنطقة الحضرة، بسؤال شهود العيان أكدوا وجود خلافات بين ابن مع والديه أدى إلى قتلهم وفر هاربا.



تم تشكيل فريق بحث لإلقاء القبض على المتهم ورفع البصمات بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، وتم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وأصدرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، عددا من القرارات في واقعة قتل مسنين على يد ابنهم العاق، أمس الأول الخميس بمنطقة الحضرة.

قررت النيابة دفن مسن وزوجته واستخراج تصريح الدفن بعد معاينه النيابة الجثامين والطعنات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بعد سماع أقوال شهود العيان.