سهير رمزي برفقة هذا النجم في كواليس "القاتل الذي أحبه"

شاركت الفنانة سهير رمزي متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديدة "القاتل الذي أحبه" المقرر عرضه قريبا.



ونشرت سهير صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت فيها برفقة النجم هاني رمزي، وعلقت عليها قائلة: "الفنانه سهير رمزي والفنان هاني_ مزي من كواليس مسلسل القاتل الذي أحبني

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مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.