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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير رمزي برفقة هذا النجم في كواليس "القاتل الذي أحبه"

سهير وهاني
سهير وهاني

شاركت الفنانة سهير رمزي متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديدة "القاتل الذي أحبه" المقرر عرضه قريبا.


ونشرت سهير صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت فيها برفقة النجم هاني رمزي، وعلقت عليها قائلة: "الفنانه سهير رمزي والفنان  هاني_ مزي من كواليس مسلسل  القاتل الذي أحبني
#زمن_الفن_الجميل #نجوم_الزمن_الجميل".

 

مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

سهير رمزي كواليس القاتل الذي احبه زمن الفن الجميل موقع التواصل الاجتماعي كواليس مسلسل

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