تمثيل أزهري مشرف لطلاب لغات وترجمة في ورشة عمل بالسفارة الفرنسية بالقاهرة

شارك وفد من طلاب قسم الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، في المؤتمر الذي تنظمه السفارة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بالقاهرة وذلك تحت عنوان: "اختيار فرنسا" بقيادة الدكتور محمد فاضل عبادة، المدرس بقسم الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة.

ويتضمن المؤتمر ورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية، وخطابات التحفيز باللغة الفرنسية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى تعلم الطلاب كيفية كتابة التطبيقات الناجحة لبرامج المنح الجامعية والجامعات الفرنسية، هذا ويغطي العرض التقديمي عملية التقديم بأكملها للدراسة في فرنسا من طلب تأشيرة الطالب، إضافة إلى تقديم النصائح المفيدة للطلاب، ومساعدتهم في كيفية الحصول على المنح الدراسية في مختلف دول العالم.

يأتي هذا تأكيدًا على تميز وتفرد طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وبناء على توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة.