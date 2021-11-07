محمد محمود عبد العزيز يحيى ذكرى رحيل هيثم أحمد زكى

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، عبر حسابه على موقع "تويتر".



وكتب محمد عبد العزيز علي الصورة قائلاً : "‏اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لصديقى الغالى هيثم أحمد زكى و لكل من رحلوا عنا"



تحل اليوم الأحد الذكرى الثانية السنوية لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد الوسط الفني و جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة و مات وحيدا.

ومن أفلامه التي شارك فيها :" حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2"، أما المسلسلات:" الجماعة ، دوران شبرا ، الصفعة ، امبراطوريه مين ، السبع وصايا ، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش 2 ، علامه استفهام".