تفاصيل فوز مصر بوضع أول كاميرا للتصوير على محطة الفضاء الدولية.. فيديو

علق الدكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، على فوز مصر بوضع أول كاميرا تصوير على محطة الفضاء الدولية.



وقال "العراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : "انجاز كبير لأن الوكالة تقدمت لهذه المسابقة ضمن 25 جهة فضائية، واستطاعت الوكالة المصرية بالفوز بها".



وأشار إلى أن الخطوة كان لها مردود جيد للغاية وكان هناك تواصل مع الوكالة الكينية والأوغندية والجهات الدولية علمت أن مصر بوابة أفريقيا ويمكنهم التواجد في أفريقيا فضائيا".

وأضاف: "الهدف من وضع هذه الكاميرا هو رصد التغيرات المناخية لشرق القارة الإفريقية، لما له من انعكاسات على المردود الاقتصادي لهذه الدول".



وأكد: "أن مصر أصبحت موجودة على الخريطة الفضائية العالمية وذلك في وقت وجيز حيث نعتبرها الخطوة الأولى والتي كان لها مردود كبير من العالم".



وأوضح: "الكاميرا ستساعد في العديد من عمليات الاستكشاف بالإضافة للتعرف على بعض العمليات البيولوجية، إلى جانب تقديم صور فائقة الدقة لجهود التنمية التي تشهدها دولتنا"، لافتا: "مصر تعد أول دولة تقوم بوضع منتج لها على محطة الفضاء الدولية بخلاف الدول التي تعمل بها بالفعل".

وأشار إلى أن الكاميرا ستكون موجودة على محطة الفضاء الدولية نهاية عام 2023 ، وسيتم تسليمها نهاية عام 2022، متابعا: " كان هناك تواصل مع الوكالة الكينية والأوغندية والجهات الدولية علمت أن مصر بوابة أفريقيا ويمكنهم التواجد في أفريقيا فضائيا".

