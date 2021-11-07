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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعها 35%.. أسباب زيادة أسعار الأثاث..تفاصيل

الاخشاب و الاثاث
الاخشاب و الاثاث

قال محمد مندي  الفائز عن فئة المشروعات الكبيرة بانتخابات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، إن هناك ارتفاعا في أسعار الأثاث بنسب تتراوح بين 25-35% خلال العام الجاري.

وأرجع محمد مندي  الفائز عن فئة المشروعات الكبيرة بانتخابات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية على هامش انتخابات الغرفة التي اجريت اليوم الأحد ، زيادة الأسعار إلى الخامات بشكل كبير منذ بداية العام الجاري بنسبة 25-35%،  في ظل استمرار تداعيات كورونا وتأثيراتها على بعض البلدان التي يتم استيراد الخامات منها والتي تضطر إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي مع زيادة الإصابات مما يؤثر على الإنتاج مثل الصين، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن بشكل كبير.

وأضاف محمد مندي  الفائز عن فئة المشروعات الكبيرة بانتخابات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات  أن ذلك انعكس على انخفاض الطاقات الانتاجية بالمصانع التي تعمل حاليا بمتوسط 30-50%،وهناك مصانع تعمل بنحو 70% مع التصدير، خاصة في ظل نقص بعض الخامات نتيجة الاغلاقات الناجمة عن تداعيات كورونا،  مثل الأقمشة والمكملات.

ولفت محمد مندي  الفائز عن فئة المشروعات الكبيرة بانتخابات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات الى تأثير ارتفاعات أسعار الأثاث على حركة المبيعات بالسوق المحلية، لافتا إلى وجود تحسن في معدلات التصدير نتيجة أن المصانع المصرية تعمل بخامات طبيعة مقارنة بالصين وتركيا التي اتجهت للأخشاب الصناعية،  منوها بأنه سيتم الفترة المقبلة تنظيم المشاركة في المعارض في ظل عودة الدعم.

وفيما يتعلق بانتخابات اليوم، أشار محمد مندي  الفائز عن فئة المشروعات الكبيرة بانتخابات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع مرة أخرى لتحديد أولويات خطة عمل مجلس إدارة الغرفة الجديد خلال المرحلة المقبلة،  مضيفا أن التسويق لمدينة دمياط للأثاث وإعداد خطة للمعارض على رأس أولويات هذه الخطة،  إلى جانب حل المشاكل المتعلقة بالضرائب.

الاثاث المشروعات الكبيرة اتحاد الصناعات منتجات الأخشاب الأخشاب

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