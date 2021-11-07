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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 89

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 89" الذي ينفذ خلال الفترة من 7 حتى 9 نوفمبر 2021،  بمحافظة القليوبية والتي يشارك فيها حوالي 255 معدة متنوعة بحضور اللواء أركان حرب عماد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء أركان حرب محمد حجازي مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والعميد عبد اللطيف أبو الخير مستشار عسكري محافظة القليوبية. 
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بدأت فعاليات برنامج التدريب العملي المشترك بديوان عام المحافظة باستقبال قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ثم عرض لملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية لمجابهة الازمات والكوارث صقر 89  ثم عرض تقارير الادارات والمديريات المختلفة بشأن عرض الموقف التنفيذي بشأن الموقف التعبوي الذي سيتم التدريب عليه. 
وتابع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي ومرافقيهم فعاليات اليوم التدريبي المشترك بتفقد معسكر الإيواء والذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، وذلك بحضور مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
حيث تفقد المحافظ ومرافقيه أقسام المخيم  والذى يضم المخيمات المجهزة للمعيشة بالإضافة إلى "نقاط طبية - خيام إدارية وخدمية - مسجد - كنيسة - أماكن ترفيه للأطفال - مطبخ - مطعم  - مخبز بلدي - مخزن مهام".
كما يحتوي المعسكر على أخصائي اجتماعي ونفسى لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية للمقيمين والأنشطة الرياضية، التي تتمثل في بعض الرياضات، وتفقد أيضا أنشطة فريق الكشافة داخل المعسكر..
كما تفقد المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري مدرسة بنها الثانوية العسكرية لمشاهدة العروض العسكرية التي يتم تدريب الطلاب عليها حيث بدأ الحفل بتقديم طلاب المدرسة عدد من العروض الفنية والعسكرية " فنون قتالية وفنون الدفاع عن النفس " وقد اثني المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي على الطلاب ونجاحهم فى تقديم العروض المختلفة مؤكدا ان الشباب هم مستقبل مصر وسبيلها نحو الإستقرار والتقدم .
كما تفقد المحافظ اصطفاف معدات ومركبات الأحياء والمراكز والمديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها مؤكدًا أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث وإتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف وتأكيد الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي. 
واكد المحافظ خلال كلمته على أن التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن التخطيط لإدارة الأزمات يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مضيفا أن التخطيط يوفر استغلالًا كاملًا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات. 
وتوجه المحافظ بالشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور أي أزمة نمر بها، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم أي دعم أو تسهيلات بالمعدات والمركبات اللازمة لنجاح البرنامج وتخطي أي أزمة.

أبناء محافظة القليوبية التدريب العلم القوات المسلحة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي القليوبية

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