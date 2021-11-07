مسئول: نسبة التصنيع المحلى بعربات نقل البضائع 80%

قال أحد مسئولى الهيئة العربية للتصنيع، أن التصنيع المحلى بالنسبة لعربات نقل البضائع يصل لنسبة 80%.

جاء ذلك خلال مؤتمر النقل الذكى واللوجستيات، الذي نقلته أكسترا نيوز بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع التصنيع المحلى فى عربات الركاب 50% ، وعربة الباور 80%.

وأكد مسئول الهيئة العربية للتصنيع، ان القطارات مزود بنظام فرامل ذكى تم تطويره بواسطة شركة ألمانية.

وكان قال اللواء عاصم والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022، موضحا أن المشروعات التي تنفذها الهيئة بأياد مصرية مئة بالمئة. أوضح عاصم والي، أن مصر تنفذ مشروعا ضخما، لإنتاج 3 خطوط مترو، وقطار كهربائي خفيف، وخطوط قطار المونوريل الذي يعتبر أطول خط مونوريل في العالم بطول 47 كيلو متر.