رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا رمزية على طالبات مدينة نصر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، يرافقه مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.



وخلال الجولة المفاجئة قام رئيس الجامعة بالحديث مع بناته الطالبات واطمأن على العملية التعليمية وانتظام المحاضرات الدراسية، وعلى حالة الطالبات في المدينة الجامعية، وحثهن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهن جميعًا.

وقام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهن قبيل انصرافه إلى منزله، وقدمت الطالبات الشكر له لحرصه على الاطمئنان عليهن بنفسه.

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