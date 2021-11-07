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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قادرون على احتواء الأزمة.. غرفة مواد البناء تعلق على ارتفاع الأسعار

صدى البلد

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن الدولة المصرية ستجتاز أزمة زيادة أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالشقق والعقارات، ستواجه تلك الأزمة، وستوفر عقارات بسعر مناسب.


وأضاف "أحمد عبد الحميد"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،  أن زيادة أسعار الأسمنت لن تؤثر بشكل واضح على أسعار العقارات، متابعا: بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية منذ فترة؛ إلا أن السوق المصري لم يشعر بها، وذلك بفضل صناع مواد البناء في مصر.

 

وأكد أن السوق المصري قادر على احتواء الأزمة والزيادة.

وفي سياق متصل: أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات في مصر ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد.

 

وقال "طارق شكري" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن مصانع الأسمنت المتواجدة داخل مصر قادرة على توفير احتياجات البلاد، متابعا: مصر ستعاني بنسبة 50% من أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت وباقي المكونات".

 

وأضاف أن أسعار الأسمنت والحديد ارتفعت بنسبة 80% خلال الفترة الماضية، متابعا: نتوقع ارتفاع تكلفة المنشأ الفترة القادمة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.

 

وأشار إلى أن المطور العقاري عانى كثيرا الفترة الماضية، خاصة بعد ارتفاع سعر العملة، مشددا على أن العقارات والشقق ستشهد ارتفاعا بحلول يناير القادم.

 

غرفة مواد البناء مواد البناء السوق المصري ارتفاع أسعار الأسمنت اخبار التوك شو

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