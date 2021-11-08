كان بيشتري شريحة محمول.. ضبط مسن أدخل دابة على شريط السكة الحديد بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم تداوله بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية والذى يتضمن قيام أحد الأشخاص يمتطى دابة "حمار" على رصيف المحطة.

بالفحص تبين أن ذلك الشخص (مسن - مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية) قام بالدخول بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة لشراء شريحة هاتف محمول من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة، وتم ضبطه بمعرفة الأمن الإداري بالمحطة وتغريمه مبلغ مالي وصرفه عقب ذلك .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبسؤاله قرر ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.