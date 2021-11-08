حكاية بيجو 504 في ليلة القبض علي بكيزة و زغلول |صور

بكيزة هانم الدرملي أشهر سيدة تنتمي إلى عائلة أرستقراطية في تاريخ الفن، وبرفقتها الفتاة غريبة الأطوار زغلول العشماوي التي كتب عليها القدر أن تبقى لها كظلها، هن ثنائي كوميدي عشقتهما قلوب الجماهير العربية سواء بظهورها في أول عمل درامي يحمل اسمهما، او في عودتها مرة أخرى في أواخر ثمانينات القرن الماضي بالعمل السينمائي الأشهر في تلك الفترة فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول ".

فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

بكيزة هانم الدرملي بنت الاصول التي جسدت شخصيتها الفنانة القديرة سهير البابلي، هانم جار عليها الزمان حيث كانت تنتمي لعائلة أرستقراطية عريقة، لكن وصل بها الحال لتعيش بغرفة صغير فوق سطح أحد المنازل، وتسكن برفقتها في نفس الغرفة زغلول العشماوي "بنت أبو زغلول" والتي قامت بدورها الفنانة إسعاد يونس، ساقهما القدر ليقعا ضحية لأحد أفراد عصابات " المافيا " الدولية والذي يدعى سام " احمد راتب " حيث استغلهما للوصول إلى مراده من الحصول على معلومات عن جارهما الهارب من دولة أشجوبيا وقد حصل على اللجوء السياسي على أرض مصر ولكن بسكنه فوق السطوح جزار بكيزة و زغلول، وكان هذا هو الهدف من معرفة سام بهما ليقعا في مشاكل لا حصر لها ولا عدد بسبب ذكائهما المحدود.

فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

في بداية مشاهد فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول " نجد سام قد وصل إلى ميناء القاهرة الجوي وكان في انتظاره أشهر سيارة أجرة في الشوارع المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي ويظل صداها مستمر حتى يومنا هذا، وهي السيارة ذات التاريخ العريق PEUGEOT 504.

فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

السيارة بيجو PEUGEOT 504 أسطورة السيارات الأجرة، أشهر " تاكسي " في الشوارع المصرية انتجتها الشركة الفرنسية العريقة بيجو PEUGEOT صاحبة الإصدارات الأسطورية في عالم السيارات، والتي تأسست في عام 1810 ولكنها في هذا التاريخ كانت متخصصة في صناعة حبوب القهوة، إلى أن تحول شغفها فيما بعد للبدء في صناعة السيارات، وكانت قد أسستها عائلة بيجو، وتعد هذه الشركة من اهم الشركات الأوروبية المنافسة في السوق العالمية للسيارات.

فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

تأخذ دائمًا إصدارات الشركة الفرنسية بيجو PEUGEOT شهرة واسعة في نطاق دول الشرق الأوسط وتحقق انتشارًا واسعًا في شوارع تلك الدول وخاصة الشوارع المصرية، ويرجع ذلك لتصميم بيجو PEUGEOT سيارات تتمكن من السير بيسر على الطرق المصرية المتعرجة، وذلك لأنها تعتبر أكثر السيارات اعتمادية وقوة وارتفاعا عن سطح الأرض بالنسبة لفئة السيارات السيدان، وكان من بين إصدارات الشركة الفرنسية السيارة PEUGEOT 504 والتي ظهرت خلال أحداث فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول " في نسختها الـ STATION.

فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

طرحت الشركة الفرنسية بيجو الطراز الأسطوري PEUGEOT 504 منذ عام 1968، ليظل خط إنتاج هذه السيارة مستمرًا بنجاح مبهر لمدة 15 عامًا و حتى إصدار آخر نسخة منه في عام 1983، وعلى الرغم من توقف إنتاج هذه السيارة إلا أنها ما زالت تحتفظ بمكانتها في الشوارع المصرية حتى اليوم وذلك بسبب مساحتها الداخلية الواسعة ورحابتها، وارتفاعها الكبير عن سطح الأرض لتتمكن من تفادي الاصطدام بالمطبات والمرتفعات.

فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

واستمدت السيارة PEUGEOT 504 في نسختها الشهيرة الـ STATION قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا، ولأنها السيارة الأجرة الأشهر في الشوارع المصرية هي ما زالت تنافس حتى الآن في السوق المصري للسيارات المستعملة وذلك بسعر يتراوح بين 38 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه، وبالطبع يتوقف سعرها حسب موديل إنتاجها والحالة العامة للسيارة.

فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

يُذكر أنه شارك الفنانة القديرة سهير البابلي بطولة فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول الفنانة إسعاد يونس ومجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم " يوسف شعبان، وحيد سيف، أحمد راتب، أسامة عباس، نظيم شعراوي، فؤاد خليل، مفيد عاشور، سيد صادق، يوسف فوزي، أشرف عبد الباقي، أحمد بدير "، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار إسعاد يونس، و إخراج محمد عبد العزيز، وتم عرض فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول لأول مرة بدور العرض السينمائية في 16 مايو من العام 1988.