وائل جمعة يكشف كواليس معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون

قال وائل جمعة مدير منتخب مصر الأول، إن اللاعبين المحترفين سينضمون غدًا لمعسكر الفراعنة المقام الآن في برج العرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. أمام أنجولا يوم 12، والجابون في السادس عشر من نوفمبر الجاري.

وأضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "تدربنا اليوم وسنخوض تدريبات غدًا وبعد غد وسنسافر يوم 10".

وأضاف: "كل اللاعبين جاهزين للمشاركة، باستثناء محمود الونش الموقوف وعمر مرموش المصاب، واكتفينا بـ 24 لاعبًا".

ويتعرض محمود حمدي الونش لعقوبة الإيقاف بسبب تلقيه إنذارين في مباراة أنجولا بالجولة الأولى، ومواجهة ليبيا الماضية.

وأردف: "الروح بين اللاعبين جيدة، وعرفوا المدير الفني من خلال المعسكر الماضي، أغلب العناصر الحالية اعتادوا على جو المعسكر وفكر المدرب وطريقة تدريبه ونتمنى استمرار الروح التي زرعها كيروش في الفريق، وجميعا على قلب رجل واحد".

وواصل: "المعيار لدينا في الاختيار، للأفضل والأصلح في الوقت الحالي، ولا يوجد مكان محجوز لأي لاعب في المنتخب، من يُقاتل سيحصل على فرصة".

وأتم: "الشيء المضمون فقط هو روح اللاعب وإصراره، ولا بد أن نترك الجهاز الفني يمارس عمله ويختار الأسماء التي يريدها، ولا يوجد وعد لأي لاعب بالتواجد".

واختتم وائل جمعة: "طلبنا 30 ألف مُشجع لحضور مباراة مصر والجابون، ومازلنا ننتظر الموافقات الأمنية، لأن الجماهير هي الروح".