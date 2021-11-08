فريق مسار إجبارى يحيى حفلا غنائيا بالتجمع الخامس .. 19 نوفمبر

يستعد فريق مسار إجباري، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم ١٩ نوفمبر الجاري في منطقة التجمع الخامس ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

وكان فريق مسار إجباري قدم حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.

وتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزنأصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .

يذكر أن فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوزوالروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شاركفى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .