فى حفل ضحم بـ فاميلى بارك.. مسار إجبارى بصحبة أحمد كامل وشاهين

يحيى باند مسار إجبارى حفلا غنائيا ضخما بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء يوم ٢٩ أكتوبر بـ فاميلى بارك، ويشارك فى الحفل الرابر شاهين وأبيوسف والمطرب أحمد كامل وليجى سى.

من ناحية أخرى تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في الإمارات بعد غياب، ذلك على مسرح الألفية dubai millennium amphitheatre في دبي مساء الجمعة المقبل.



وتمثل فرقة مسار إجباري مصر في فعاليات الحدث العالمي "دبي إكسبو 2020 Dubai Expo"، عبر حفل غنائي ضخم، في أول مشاركة فنية لفرقة مصرية في المهرجان الأشهر على مستوى العالم.



وتروي فرقة مسار إجباري عطش جمهورها الإماراتي بإطلالة غنائية ساهرة تقدم فيها توليفة من أشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"صباحك" و"اقرا الخبر"، في حفل يعيد الفرقة المصرية إلى دبي بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الجماهيرية في الإمارات.



وعاشت مسار إجباري خلال موسم الصيف انتعاشة فنية من الحفلات الجماهيرية، قدمت خلالها ما يزيد عن 9 حفلات غنائية في مصر، بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلين متتاليين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.