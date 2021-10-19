عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى حفل ضحم بـ فاميلى بارك.. مسار إجبارى بصحبة أحمد كامل وشاهين

صدى البلد

يحيى باند مسار إجبارى حفلا غنائيا ضخما بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء يوم ٢٩ أكتوبر بـ فاميلى بارك، ويشارك فى الحفل الرابر شاهين وأبيوسف والمطرب أحمد كامل وليجى سى.

 

من ناحية أخرى تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في الإمارات بعد غياب، ذلك على مسرح الألفية dubai millennium amphitheatre في دبي مساء الجمعة المقبل.


وتمثل فرقة مسار إجباري مصر في فعاليات الحدث العالمي "دبي إكسبو 2020 Dubai Expo"، عبر حفل غنائي ضخم،  في أول مشاركة فنية لفرقة مصرية في المهرجان الأشهر على مستوى العالم.


وتروي فرقة مسار إجباري عطش جمهورها الإماراتي بإطلالة غنائية ساهرة تقدم فيها توليفة من أشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"صباحك" و"اقرا الخبر"، في حفل يعيد الفرقة المصرية إلى دبي بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الجماهيرية في الإمارات.


وعاشت مسار إجباري خلال موسم الصيف انتعاشة فنية من الحفلات الجماهيرية، قدمت خلالها ما يزيد عن 9 حفلات غنائية في مصر، بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد،  مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلين متتاليين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

فرقة مسار اجبارى ليجى سى دبي إكسبو 2020 إكسبو 2020 أحمد كامل

ترشيحاتنا

آخر سقا في مصر.. عم عبد الحميد يروي عطش الناس لأكثر من 50 عاما.. فيديو

طريقة قراءة سورة يس لقضاء الحوائج

مندوب فرنسا بالأمم المتحدة يثمن دور مصر في ملف غزة

ثلاثي المتوسط .. عوائد اقتصادية عظيمة للمستقبل السياحي بين مصر وقبرص واليونان

نشرة المنوعات| مغني راب يثير الجدل بسبب استعماله للذهب.. ونوستاليجا عن الكنبة

بعد اقترابها من المياه الإقليمية.. الجيش الباكستاني يتحرك ضد غواصة هندية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

طلب غريب من ابنة أغنى رجل في العالم للزواج من المصري نائل نصار

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

إيحاءات جنسية.. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض

بالقانون.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذا النوع من الشركات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ