مصنع سيماف: نتجاوز الـ 40% من نسب التصنيع المحلي لمترو الأنفاق

قال اللواء إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، إن الهيئة العربية للتصنيع لها جزء كبير فى المنتجات المعروضة بمعرض النقل الذكي، مشيرة إلى أنه يتم عرض دور المصنع فى إنتاج عربات مترو الأنفاق.

وأضاف إسماعيل نجدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصنع يعمل فى مترو الأنفاق منذ 40 عاما، موضحا أنه أنتج ما يفوق ال50 قطار من قطارات مترو الأنفاق فى خلال هذه الفترة.

وتابع أن المصنع يتعامل ويتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى الإنتاج، مثل شركة هونداى الكورية، لافتا: "المصنع مازال ينتج حتي اليوم عربات الخط الثالث، وبالمرحلة الثالثة التي سيتم إفتتاحها سيكون لنا دور بها ومشاركة بالإنتاج".

وأشار إلى أن المصنع يصل فى نسبة التصنيع المحلي لمترو الأنفاق بنسبة تتجاوز ال40% منتجات محلية، كما أنه تم عرص دوره فى إنتاج عربات البضاعة السكة الحديد، بنسبة مشاركة الجزء المحلي التي يوجد بها يفوق ال 80%.