الرحيمي والعسكري ومنصور يناقشون تجربتي  يوسف نبيل وأحمد سمير سعد في منتدى الاستقلال

يستضيف مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات، بالدور الثامن 2 من شارع طلعت حرب، ميدان التحرير، في السادسة مساء غدًا الثلاثاء الموافق 9 من نوفمبر 2021، ندوة "الأمل وبناة الربيع"، للإجابة على كيف استطاع شابان مصريان أن يؤسسا في أعوام قليلة مشروعين متميزين في الإبداع والترجمة؟ هذا هو السؤال الذي سيجيب عنه الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي والدكتور جمال العسكري والإعلامي خالد منصور، من خلال قراءتهم لتجربة الروائيين والمترجمين أحمد سمير سعد ويوسف نبيل في ومن خلال شهادات الكاتبين وقراءتهما المتبادلة لأعمالهما.

ووفق الدكتور جمال زهران رئيس مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: "إنه سعيد بأن يحتفل منتدى الاستقلال بختام عامه الأول بندوة عن شابين طموحين مؤثرين "

وقد صرح الشاعر أحمد سراج مدير المنتدى بأن: "تمثل تجربة الكاتبين صورة مشرقة للحالة الإبداعية المصرية الآنية؛ فقد أفاد كل منهما من تخصصه الدقيق فيوسف نبيل مترجم عن الروسية التي درسها، وأحمد سمير مترجم للموضوعات العلمية التي درسها أيضًا، كما أنهما يعملان بدأب وتواصل مع الحركة الأدبية والعلمية المصرية والعالمية".

يذكر أن يوسف نبيل تخرج في كلية الألسن بجامعة عين الشمس من قسم اللغة الروسية عام 2009 وله من المترجمات: عن العصيان ومقالات أخرى: إريش فروم، وصبي مع المسيح عند شجرة عيد الميلاد. دوستويفسكي، وامرأة صغيرة وقصص أخرى: كافكا، والسند المزيف: ليف تولستوي، وفي الدين والعقل والفلسفة: ليف تولستوي، وعمله المهم: يوميات تولستوي. ومن أعماله الإبداعية: كسر الإيقاع، وموسم الذوبان، ومياه الروح.

وأحمد سمير سعد تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 2007، ومن ترجماته: ما الحياة؟: إرفين شرودنجر، وطبيعة العالم الفيزيائي, وفلسفة العلم الفيزيائي: سير آرثر ستانلي إدنجتون، والفلسفة الخالدة: ألدوس هكسلي، والعقل والمادة: إرفين شرودنجر، وأليس في بلاد الكم: روبرت جيلمور، ومقدمة إلى فلسفة الرياضيات، لبرتراند راسل. ومن أعماله الإبداعية: الضئيل صاحب غيّة الحمام، وشواش، وطرح الخيال.

منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور منها: (1) نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا. و(2) أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية. و(3) المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.. و (4) علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة، و(5) شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى الشاعر والكاتب أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والدراسات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.