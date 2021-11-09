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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب التجمع: اهتمام الرئيس بصحة المواطن هو أمر إنساني ويمثل جوهر التنمية

سيد عبد العال ، رئيس
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسى لديه قناعة شديدة بأنه لن تكون هناك تنمية بدون إنسان يتبنى هذه التنمية ويحصل على حقه منها مقدما ، وهذا متمثل فى مبادرات الرئيس الصحية ، من خلال مبادرة فيروس سى والكشف على المواطنين فى الشوارع وغيرها من المبادرات الصحية الاخرى.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إهتمام الرئيس بصحة المواطن هو أمر انسانى ويمثل جوهر التنمية ، حيث أن الشباب التى تعمل فى التنمية لابد أن يتمتعوا بصحة جيدة ، وإهدار الصحة كان يكلف الدولة المصرية أضعاف ما كان يتم إنفاقه على الصحة الوقائية.

كما أوضح رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسى يضع أمامه أمرين دائما لا يغيبا عنه أبدا وهما صحة المواطن المصرى و قدراته ومهاراته الحرفية ، بالإضافة إلى محاصرة الفساد تمهيدا للقضاء عليه والذى تراكم منذ سنوات طويلة.

 

رئيس حزب التجمع الرئيس السيسي المبادرات الصحية مبادرة فيروس سي التنمية

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