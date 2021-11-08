صندوق مكافحة الإدمان : أغلب المشكلات مرتبطة بالمخدرات .. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يمتلك الأدوات التي تجعله مواكب لجميع القضايا من حوله، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات أصبحت مرتبطة ارتباط مباشر أو غير مباشر بقضية الإدمان والمخدرات.

وأضاف إبراهيم عسكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مجموعة كبيرة جدا من المتطوعين بالصندوق يصل إلى 33 ألف متطوع على مستوى الجمهورية تم مشاركتهم فى أغلب البرامج، ومن ضمنها التوعية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتابع أن الصحة النفسية مهمة جدا للإنسان، ويجب عليه المحافظة عليها واحتوائها والتعامل معها، لافتا إلى أن الصندوق لديه أدلة تدريبية يعمل بها عندما يقوموا بالنزول للمدارس ومراكز الشباب والجامعات، معقبا: "بنتكلم مع الشباب فى المهارات الحياتية، ويجب على الأسر تعليمهم بذلك، حيث يتم ذلك عن طريق ألعاب لإكتساب مهارات".

وأشار إلى أن المخدرات لها تأثيرات عضوية، حيث أنها تسبب فشل كلوي وغيرها، ولكنها أيضا مرتبطة بالنواحي النفسية، وهو أمر فى غاية الخطورة، لافتا إلى أن معالجة هذا الأمر يجب أن يتم تحت إشراف طبيب.