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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جومانا مراد تنصح متابعيها: لا تتوقف عن الحلم

جومانا مراد
جومانا مراد

حرصت الفنانة جومانا مراد علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو جديد لها .

 

وظهرت جومانا مراد، بإطلالة سوداء جذابة، ورفعت شعرها بطريقه مميزة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأبرزت جومانا مراد ملامحها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اختيار اللون البينك  للشفاه.

 

أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنا، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

جومانا مراد دراما انستجرام التواصل الاجتماعي تفاصيل الأسود

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