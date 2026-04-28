فرنسا ترحب بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وغزة رغم الظروف الصعبة

رحبت فرنسا بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية ودير البلح في غزة، وكذلك بالجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية واللجنة الانتخابية الفلسطينية، والتي مكنت من تنظيم هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية.

وذكر بيان لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن إجراء هذه الانتخابات بحد ذاته يثبت أنه بفضل التزام الأطراف المعنية، فإن التعبير الديمقراطي عن طريق صناديق الاقتراع أمر ممكن في فلسطين.

وأضاف البيان أنه وبذلك، أصبح الطريق مفتوحاً لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الأشهر المقبلة، مما سيسمح بالتعبير الكامل عن الإرادة الديمقراطية للشعب الفلسطيني.