بإطلالة صباحية.. سينتيا خليفة تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت سينتيا خليفة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت سينتيا خليفة في الصورة باطلالة صباحية مما اثارت اعجاب متابعيها.

و علقت سينتيا خليفة علي الصورة قائلة:" صباح الخير "

مسلسلات سينتيا خليفة

أدت سينتيا خليفة في رمضان دور "مايا" في مسلسل ضد الكسر ودور "نادين" في مسلسل حرب أهلية ثم توجهت إلى لبنان بعد انتهاء الموسم الرمضاني وذلك بعد حصولها على دور البطولة المطلقة مع شركة "فالكون فيلمز" في مسلسل "8أيام".

يشارك في بطولة 8 أيام مع سينتيا خليفة الفنان مكسيم خليل ومجموعة أخرى من ألمع نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

عادت النجمة اللبنانية مرة أخرى إلى مصر لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "دليلك الذكي للطلاق" بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن، من أبرزهم الفنانة إنجي المقدم، هيدي كرم، عمر الشناوي، انجي أبو زيد والعديد من النجوم الآخرين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends Guide to Divorce.

تستكمل سينتيا خليفة أيضاً تصوير مسلسل "بيمبو" وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها وسيتم الإعلان عنه قريباً، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك الفنانة سينتيا في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، هدي المفتى، أحمد مالك، وويجز ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وصرحت الفنانة سينتيا أنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، الدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً، وأعربت عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة بالإضافة إلى تطلعها للمشاركة مع ألمع وأبرز نجوم الفن في مصر ولبنان في أعمال فنية جديدة.