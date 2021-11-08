استشاري نباتات طبية يكشف عن عشب لعلاج السمنة.. فيديو

قال الدكتور خالد الغزالى، استشاري النباتات الطبية، إنه لابد من تنظيم عملية تناول الوجبات الغذائية بغض النظر عن تغيير الفصول الأربعة وعمل نظام تغذية معين، لافتا إلى أن البعض يعانى من السمنة فى فصل الشتاء حيث يضعون مبررات لتناول كميات كبيرة من الطعام لشعورهم بالجوع.



وأضاف استشاري نباتات طبية، خلال استضافته ببرنامج “سفرة و طبلية” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن منتج البيستا لعلاج السمنة يتكون من 5 مكونات، منها 3 أنواع من الألياف مثل أعشاب القطونة، وردة الخبز، والشوفان.



وأشار استشاري نباتات طبية، إلى أن عشب البيستا لعلاج السمنة بطعم التفاح الأخضر، ويتم وضعه فى كوب مياه مع عدم تركه تجنبا لتكوين مادة الجيلاتين به، ويجب تناول كوبين من المياه بعدها، حيث يعمل على امتلاء المعدة.



الدكتور خالد الغزالى ذكر فى تصريحات سابقة، أنه يجب الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوي على الألياف لأنها تساعد فى عملية الهضم، لافتا إلى أن العيش السن والفاكهة والخضراوات تحتوى على الألياف وينصح بتناولها.



وأكد خالد الغزالى استشاري النباتات الطبية، أن أكثر مسببات زيادة الوزن هي الأكلات التي تحتوي على سكريات مرتفعة وليست الدهون، كما كان يعتقد مؤخرا والتي تصبح إدمانا لدى الكثيرين.

وأضاف استشاري النباتات الطبية، أن كورس "الأنسليوم" يحتوى على قدرة هائلة جدا على امتصاص المياه وزيادة حجمها، مما يزيد من الإحساس بالشبع.