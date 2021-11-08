عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيرو نقاط .. 3 فرق تتذيل ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

تصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٩ نقاط بفارق الأهداف عن نظيره فريق بيراميدز.

وشهدت منافسات بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة تذيل ثلاث فرق ترتيب جدول الدورى المصرى بدون حصد اي نقاط.

وتلقى ثلاث فرق فى الدورى الممتاز خلال الثلاث جولات الاولى من عمر المسابقة المحلية هزائم بزيرو نقاط.

صدى البلد يرصد جولات الثلاث فرق التى تعرضت للخسارة وعدم الحصول على اى نقاط

فريق الإسماعيلي

افتتح فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف منافسات الجولة الأولى بالخسارة القاسية أمام النادي الأهلي برباعية نظيفة.

وتعرض فريق الدراويش فى الجولة الثانية للخسارة أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

فى الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز تلقى فريق الإسماعيلي هزيمة أمام نظيره فريق البنك الأهلي بهدف دون رد.

فريق إيسترن كومباني

تعرض فريق إيسترن كومباني بقيادة علاء نوح للخسارة فى الجولة الأولى على يد نظيره فريق المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه جون اوكلي.

وخسر فريق إيسترن كومباني أمام نظيره فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية على ملعب استاد بتروسبورت.

وفى الجولة الثالثة تلقى فريق إيسترن كومباني خسارة أمام نظيره فريق سموحة بثلاثية نظيفة.

فريق فاركو

ألحق فريق فيوتشر بفائدة على ماهر هزيمة بنظيره فريق فاركو الذى يقوده فنيا مجدى عبد العاطي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

فى الجولة الثانية تلقى فريق فاركو خسارة أمام نظيره فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتعرض فريق فاركو للخسارة للمرة الثالثة على التوالي أمام فريق الجونة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.
 

النادي الأهلي ي الممتاز النادي الاسماعيلي ايسترن كومباني فاركو

ترشيحاتنا

بمشاركة مندوب مصر الدائم.. "الاتحاد الإفريقي" يعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في شمال إثيوبيا

التنمية المحلية: 4 حركات تغيير لقيادات المحليات خلال 11 شهرا لتغيير 47 قيادة

" خريجي الأزهر " تناقش مفاهيم الهجرة في سلسلة ندوات للطلاب الوافدين

التنسيق الحضاري يمثل مصر في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بتونس

إعفاء رئيس مركز فاقوس ونائبيه من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق في الشرقية

إسكان النواب: ارتفاع مرتقب في أسعار العقارات بنسبة 15%.. تعرف على الأسباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

البلاك فرايدي .. عقوبة العروض الوهمية تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه

الرئيس السيسي : سيادة القانون أساس الحكم .. والعدل أسمى القيم الإنسانية

خاص .. مرتضى منصور لن يعود للزمالك قبل الانتخابات

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

فيديو

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ