زيرو نقاط .. 3 فرق تتذيل ترتيب الدوري المصري

تصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٩ نقاط بفارق الأهداف عن نظيره فريق بيراميدز.

وشهدت منافسات بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة تذيل ثلاث فرق ترتيب جدول الدورى المصرى بدون حصد اي نقاط.

وتلقى ثلاث فرق فى الدورى الممتاز خلال الثلاث جولات الاولى من عمر المسابقة المحلية هزائم بزيرو نقاط.

صدى البلد يرصد جولات الثلاث فرق التى تعرضت للخسارة وعدم الحصول على اى نقاط

فريق الإسماعيلي

افتتح فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف منافسات الجولة الأولى بالخسارة القاسية أمام النادي الأهلي برباعية نظيفة.

وتعرض فريق الدراويش فى الجولة الثانية للخسارة أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

فى الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز تلقى فريق الإسماعيلي هزيمة أمام نظيره فريق البنك الأهلي بهدف دون رد.

فريق إيسترن كومباني

تعرض فريق إيسترن كومباني بقيادة علاء نوح للخسارة فى الجولة الأولى على يد نظيره فريق المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه جون اوكلي.

وخسر فريق إيسترن كومباني أمام نظيره فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية على ملعب استاد بتروسبورت.

وفى الجولة الثالثة تلقى فريق إيسترن كومباني خسارة أمام نظيره فريق سموحة بثلاثية نظيفة.

فريق فاركو

ألحق فريق فيوتشر بفائدة على ماهر هزيمة بنظيره فريق فاركو الذى يقوده فنيا مجدى عبد العاطي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

فى الجولة الثانية تلقى فريق فاركو خسارة أمام نظيره فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتعرض فريق فاركو للخسارة للمرة الثالثة على التوالي أمام فريق الجونة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

