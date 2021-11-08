العظماء ينتظرون القرار.. ترامب يكشف موقفه من الترشح في انتخابات 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع قناة فوكس نيوز، إنه سينتظر "على الأرجح" حتى بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ليعلن رسميًا ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة في 2024.



وأضاف ترامب: أفكر في ذلك بالتأكيد وسنرى أعتقد أن الكثير من الناس سيكونون سعداء للغاية بالقرار، وربما سيعلن ذلك بعد الانتخابات النصفية.".



وأكد الرئيس السابق أن الجدول الزمني سيكون مناسبًا وسيختار الأرجح.



وتابع: هذا لا يعني أنني سأفعل ربما يكون ذلك مناسبا ، لكن الكثير من الناس ينتظرون اتخاذ هذا القرار .



وأوضح أن الكثير من الأشخاص العظماء الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار ، لأنهم لن يترشحوا إذا ترشحت".





وعن مرشحي الحزب الجمهوري في البيت الأبيض قال: "لدينا الكثير ، وكلها أسماء جيدة للغاية لكن جميعهم تقريبًا قالوا إنني إذا ترشحت، لن يترشحوا قبل أبدًا".

وأضاف: وهذا شيء جميل لأنه يظهر درجة كبيرة من الولاء والاحترام".

بالنسبة إلى المرشح المحتمل ، قال ترامب إن هناك "الكثير من الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري".

عندما سئل عما إذا كان سيفكر في حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، قال ترامب: "إنه رجل طيب ، لكن لدينا الكثير من الأشخاص العظماء. لقد كان جيدًا".

وانتقد ترامب فواتير بايدن بصفتها `` صفقة خضراء جديدة ''، وحذر الديمقراطيين من أن يفقدوا عشرات من المقاعد في عام 2022

وفي معرض حديثه عما إذا كان سيأخذ في الاعتبار السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ، قال الرئيس السابق إنها "تخرج عن المسار بين الحين والآخر، وتعود، وهذا أمر لطيف".

وأضاف: "قالت إنها لن ترشح نفسها أبدًا إذا ترسخت أنا ، وهو ما أعتقد أنه علامة جيدة على الاحترام. لقد كنت جيدًا معها ، اعتقدت أنها قامت بعمل جيد جدًا فيما فعلته مع الأمم المتحدة لقد قامت بعمل ممتاز.".

وقال: "لكن لدينا، هناك الكثير من الأشخاص الجيدين حقًا وسيكونون رائعين في ذلك".