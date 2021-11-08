إيناس عبد الدايم: تطوير 940 مؤسسة ثقافية وافتتاح 24 موقعا جديدا

أمام إعلام الشيوخ

عرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة التنمية الثقافة وبرامج ومبادرات الوزارة استناد الى استراتيجة مصر ٢٠٣٠

وتناولت الوزيرة تفاصيل محاور خطة التنمية الثقافية و الهدف الاستراتيجي للدولة بناء الانسان ثقافيا وفق استراتيجية 2030 والتي تتضمن 7 محاور وفق وهي تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحقيق االريادة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي وتم عرض فيلم تسجيلي حول خطط الوزارة وانجازاتها واهدافها.

‎وتابعت الوزيرة خلال كلمتها باجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وحضور هيئة مكتب اللجنة محمد سعيد وسها سعيد وكيلي اللجنة ومحمود القط أمين سر اللجنة لمناقشة خطة الوزارة في اطار استراتيجة ورؤية مصر ٢٠٣٠ أن الوزارة تعمل في برنامج تنمية المؤسسات الثقافية.

وأشارت إلى أنه مع بداية العمل كان هناك مشاكل كبيرة في تطوير المؤسسات خاصة للقصور الثقافية والنسارح وكان المسرح القومي مغلق وعدد من المسارح ومع ان هناك موازنة محددة إلا أنه تم زيادتها وتم انجاز عدد كبير من المشروعات منها احلال وتطوير ٩٤٠ من المؤسسات الثقافية وافتتاح ٢٤ موقع ثقافي جديد واعادة تشغيل ٩ مسارح واعادة افتتاحها ابرزها المسرح القومي وتطوير العديد من المكتبات وذلك بمساعدة وزارة المالية والتخطيط ، مشيرة الى انه رغم قرار رئيس الوزراء بترشيد الانفاق الا ان العمل استمر في عملية التطوير.

‎واستعرضت الوزيرة المحور الثاني من خطة التنمية الثقافية وهو تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومنها مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة وتم العمل في كل المحافظات وهناك جهود كثيرةتتضمن عروض فنية ومشروعات وانشطة تقافية ومخاطبة واستهداف المرأة والطفل والمسارح المتنقلة ودخل فنانين لاول مرة في القرى والنجوع وتجولت مسارح متنقلة بالقرى والنجوع في معظم محافظات مصر.



‎وأكدت إيناس عبد الدايم، إن وزارة الثقافة إنضمت إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تهدف إلى التنمية الشاملة، قائلة :" ورأينا أنه يجب أن يواكب هذه المبادرة مسار تنويرى يسعى لتطوير الوعي الجمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة، فنجحت وزارة الثقافة من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح، ومشروع المسارح المتنقلة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالوصول إلى العديد من المحافظات والقرى التابعة للمبادرة".



‎وقالت خلال استعراض خطة وزارة الثقافة على لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم: "تم تنفيذ 681 نشاط ثقافي من خلال مشروع المسارح المتنقلة بقرى محافظتي أسيوط وقنا إستفاد منها نحو 62 ألف مواطن، تم خلالها مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية خلال تنفيذ مبادرة حياه كريمة بقرى مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وقرى مركز الوقف بمحافظة قنا، تضمنت الفعاليات: (ورش فنية وأدبية وفكرية ومعارض كتاب-عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار- عروض مسرحية تناقش قضايا إجتماعية ومعالجتها- أنشطة لإكتشاف المواهب- ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية- عروض دار الأوبرا المصرية".



‎وتابعت: "كما تم تزويد 58 مكتبة مدرسية بمحافظة أسيوط بعدد 10813 كتاب و2500 مطوية ثقافية، كما تم تنفيذ عدد 58 ليلة عرض مسرحي ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال تم الوصول خلالها إلى 58 قرية بـ 6 محافظات هم (الأسكندرية- الدقهلية- الشرقية- البحيرة- الغربية- بني سويف)، إستفاد منها نحو 79 ألف مواطن، كما تم تنفيذ نموذج كشك كتابك بساحة دار الأوبرا المصرية تمهيداً لإطلاق المشروع بقرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن الوزارة استهدفت خلال هذا العام تنفيذ 1174 نشاطاً في 106 قرية بـ 7 محافظات في إطار المبادرة.

