بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومعهد بحوث البترول

وقع الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم بروتوكول للتعاون بين الجامعة ومعهد بحوث البترول.

جاء البروتوكول إيمانا من قيادة جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم بأهمية التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات في المجتمع وذلك للاطلاع بدور الجامعة الأساسي في العملية التعليمية والبحثية.

هذا بالإضافة إلي ايمان جامعة بورسعيد ومعهد بحوث البترول المصري بدورهم الأساسي في العملية التعليمية والبحثية وما يهتم به الطرفين من مهام تخص تطوير البحث العلمي الذى يقوما به لخدمة المجتمع.

وقع الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري ممثلا عن المعهد بحضور الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن معهد بحوث البترول المصرى المهندس محمد الحسينى مدير مشروع التحول الرقمى بالمعهد.

ويهدف توقيع هذا البروتوكول إلى إجراء دورات تدريبية لطلاب الدراسات العليا بجامعة بورسعيد في المعهد وأيضا إجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة من جهة وخبراء وأساتذة معهد بحوث البترول من جهة أخرى كما يمكن إتاحة الإمكانيات المعملية بالمعهد لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وأيضا قيام الباحثين والمهندسين بالمعهد باستعمال المعامل الموجودة بالجامعة لإتمام بعض الأعمال الخاصة بهم وإجراء التحاليل الدقيقة .

وعقب توقيع البروتوكول تبادل الطرفان الدروع وفى كلمة لرئيس جامعة بورسعيد اكد على ان توقيع مثل هذا البروتوكول هام للطرفين ومتمنيا أن يثمر هذا التعاون لنجاحات علمية وبحثية لخدمة العلم ووطننا الحبيب.

ومن جانبه أكد مدير معهد بحوث البترول حرص إدارة المعهد على الشراكة والتعاون مع جامعة بورسعيد لما تذخر به الجامعة من علماء أجلاء ومعامل ذات تجهيزات متطورة ونفخر بهذا التعاون ونأمل بمزيد من الأعمال المشتركة بين علمائنا بما يخدم المجتمع والعملية التعليمية والبحثية.



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