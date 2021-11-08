عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومعهد بحوث البترول

صدى البلد

وقع الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم بروتوكول للتعاون بين الجامعة  ومعهد بحوث البترول.

جاء البروتوكول إيمانا من قيادة جامعة بورسعيد برئاسة  الدكتور أيمن محمد إبراهيم  بأهمية التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات في المجتمع وذلك للاطلاع بدور الجامعة الأساسي في العملية التعليمية والبحثية.

هذا بالإضافة إلي ايمان جامعة بورسعيد ومعهد بحوث البترول المصري بدورهم الأساسي في العملية التعليمية والبحثية وما يهتم به الطرفين من مهام تخص تطوير البحث العلمي الذى يقوما به لخدمة المجتمع.

 وقع  الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري ممثلا عن المعهد بحضور الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن معهد بحوث البترول المصرى المهندس  محمد الحسينى مدير مشروع التحول الرقمى بالمعهد. 

بعد ساعات من حريق شارع الحميدي.. العناية الإلهية تنفذ أسواق البالة في بورسعيد

ويهدف توقيع هذا البروتوكول إلى إجراء دورات تدريبية لطلاب الدراسات العليا بجامعة بورسعيد في المعهد وأيضا إجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة من جهة وخبراء وأساتذة معهد بحوث البترول من جهة أخرى كما يمكن إتاحة الإمكانيات المعملية بالمعهد لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وأيضا قيام الباحثين والمهندسين بالمعهد باستعمال المعامل الموجودة بالجامعة لإتمام بعض الأعمال الخاصة بهم وإجراء التحاليل الدقيقة .

وعقب توقيع البروتوكول تبادل الطرفان الدروع وفى كلمة لرئيس جامعة بورسعيد اكد على ان توقيع مثل هذا البروتوكول هام للطرفين ومتمنيا أن يثمر هذا التعاون لنجاحات علمية وبحثية لخدمة العلم ووطننا الحبيب.

ومن جانبه أكد مدير معهد بحوث البترول  حرص إدارة المعهد على الشراكة والتعاون مع جامعة بورسعيد لما تذخر به الجامعة من علماء أجلاء ومعامل ذات تجهيزات متطورة ونفخر بهذا التعاون ونأمل بمزيد من الأعمال المشتركة بين علمائنا بما يخدم المجتمع والعملية التعليمية والبحثية.
 

IMG-20211108-WA0086
IMG-20211108-WA0086
IMG-20211108-WA0085
IMG-20211108-WA0085
IMG-20211108-WA0084
IMG-20211108-WA0084
IMG-20211108-WA0083
IMG-20211108-WA0083
IMG-20211108-WA0082
IMG-20211108-WA0082
IMG-20211108-WA0081
IMG-20211108-WA0081
IMG-20211108-WA0080
IMG-20211108-WA0080
IMG-20211108-WA0079
IMG-20211108-WA0079
IMG-20211108-WA0077
IMG-20211108-WA0077
IMG-20211108-WA0078
IMG-20211108-WA0078
IMG-20211108-WA0075
IMG-20211108-WA0075
IMG-20211108-WA0076
IMG-20211108-WA0076
IMG-20211108-WA0074
IMG-20211108-WA0074
IMG-20211108-WA0073
IMG-20211108-WA0073
بورسعيد العملية التعليمية التحول الرقمي البحث العلمي الدراسات العليا جامعة بورسعيد الدراسات العليا والبحوث هيئه التدريس رئيس الجامعة

ترشيحاتنا

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر خلال يناير المقبل؟.. البترول تجيب.. فيديو

ليبيا.. الدبيبة يهدد بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية

بعد تصريحات المتحدث العسكري.. أحمد موسى يكشف أمرا مهما منذ 2013

بعد انفصالها عن زوجها وتصريحه أنا راجل صعيدي.. أجرا إطلالات منة عرفة..شاهد

مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال الكاظمي

أسباب ارتفاع أسعار البترول عالميا.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

وزير التعليم: منهج علوم رابعة ابتدائي يعتمد على إثارة الفضول الفطري للتلاميذ

الإصابة تبعد كارلوس كيروش عن المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر.. وروجر بديلا

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

الأهلي يدرس اتخاذ إجراءات تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

فيديو

راجل صعيدي.. انفصال منة عرفة عن محمود المهدي قبل زفافهما بأيام

أمينة تطرح أغنية باي باي على يوتيوب.. فيديو

أحمد مجدى لـ صدى البلد : أصبحنا عائلة واحدة بسبب الآنسة فرح

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ