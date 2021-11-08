هل ترتفع أسعار البنزين في مصر خلال يناير المقبل؟.. البترول تجيب.. فيديو

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يغطي الاستهلاك المحلي ونصدر الفائض للخارج .

وأضاف حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" كل التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار البترول والمواد البترولية على مستوى العالم ".

وتابع حمدي عبد العزيز :" مصر بها تسعير تلقائي كل 3 شهور للمواد البترولية يرتبط بسعر خام برنت وسعر الصرف ".

وأكمل حمدي عبد العزيز :" سقف الزيادة أو الانخفاض 10 % من السعر الحالي لـ المواد البترولية في مصر وهذا الأمر يحمي المواطنين من الارتفاعات الحادة في أسعار البترول العالمي".

وتابع حمدي عبد العزيز:" تحديد أسعار البنزين والمواد البترولية بالزيادة أو الانخفاض في مصر تحدده لجنة التسعير التلقائي عندما تجتمع في يناير المقبل، بعدما تنظر إلى متوسط الأسعار العالمية ووفقا لـ المعادلات المتواجدة يتم تحديد الأسعار ".

