تعرف على سيارة السباقات والطرق الوعرة ألفا موتور Series Adventure Alpha

كشفت شركة Corporation Motor Alpha النقاب رسمياً خط أنتاجها الجديد والمخصص للسباقات ومغامرات الطرق الجبلية الوعرة ، من خلال سيارة Series Adventure Alpha حيث ستتوفر بطرازين كروس أوفر يعملون بالكهرباء بالكامل وهما أيس Ace وجاكس JAX .

ومن الخارج جاءت سيارة Series Adventure Alpha بلون أبيض لطراز Ace مستوحى من الكثبان الرملية في دولة البيرو ، ليسلط الضوء على خطوطها الأنتاجية ، ويعطيها هوية خاصة بها، ويأتي طراز JAX بلون أخضر داكن سمته الشركة باسم ليدا على اسم شارع ليدا في ولاية كالفورنيا الأمريكية .



و تتوفر سيارة Series Adventure Alpha بحزمة مصابيح جديدة وقوية تشمل أشعة عالية وأشعة منخفضة ومصابيح نهارية ومصابيح LED من إنتاج شركة KC LIGHTS بقياس 7 بوصات ومصابيح إضافية FLEX ERA 4 والتي تتوفر بتقنية حديثة وتصميم يعمل على عكس الضوء.

وتعتمد Series Adventure Alpha على حزمة عجلات وإطارات تم ترقيتها للتناسب مع الطرق والمغامرات الجبلية الوعرة من KMC ، وتم تزويد طراز Ace بعجلات Trek KM545 متينة صممت خصيصاً لها بينما تم تزويد Jax بعجلة Beadlock Summit KM718 .

وتستمد Jax طاقتها من بطارية ليثيوم أيون أكبر حجماً بسعة 75 كيلو وات/ ساعة تستطيع السيارة من خلالها السير لمسافة 402 كيلومتر/ساعة ، وتعتبر نموذجاً مكبراً من Ace ، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في زمن 6.5 ثانية فقط .

بينما سيأتي تصميم Series Adventure Alpha من الخارج بمظهر كلاسيكي فاخر مطابق لتصميم سيارات الرالي الشرسة ، وتتوفر في الخلف على صندوق امتعة كبير الحجم بسبب خصائصها الكهربائية التي تسببت في خلو صندوقها الخلفي من المحرك.