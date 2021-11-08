رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم و الطلاب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش المجلس في جلسته الـ91، التي انعقدت اليوم الإثنين، المقترح المقدم بشأن استثناء الطلاب الحاصلين على بطولات رياضية من اختبارات القدرات المنعقدة لكليات التربية الرياضية.

كما شدد المجلس على أن يكون آخر موعد للتقدم للطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية الأولى للالتحاق بالبرامج العادية وبرامج الساعات المعتمدة والخاصة، هو 30 نوفمبر من العام الجاري.

وأكد المجلس على أن يكون جميع الطلاب الذين سيتقدمون للاتحادات الطلابية حاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا.