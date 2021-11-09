البيت هيولع.. كارثة تواجه عقار يوسف شاهين بوسط البلد والسكان يستغيثون.. فيديو

أكدت المخرجة "ماريان خوري" ابنة شقيقة الراحل يوسف شاهين، ان العقار 35 بشارع شامبليون بمنطقة وسط البلد الذي يوجد به مكتب المخرج الكبير يوسف شاهين أنه في خطر كبير بسبب مخبز عيش.



وتابعت: إن الأسرة اشترت العقار من 3 سنوات تقريبًا و تم عمل كثير من الشكوي و تم تقديمها للحي ولا يوجد استجابه من أحد ، في حين أن العقار بأكمله متضرر من المخبز .

ولفتت أنه كان مجرد معرض الحلويات في السابق و تم تغييره الي مخبز و تم عمل فرن و مدخنه كبيره جدا بطول العقار و هذا غير مطابق للمواصفات.



وصرحت لموقع "صدى البلد" أنه سوف يتم عمل متحف للمخرج الكبير "يوسف شاهين" و سوف يكون متحفا جديدا غير تقليدي وهو متحف رأسي يضم كل مقتنياته الخاصة وأيضا سيتم عمل مركز خدمات و تدريب.