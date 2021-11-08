مؤسسة كريمة العلا: نستهدف إنشاء 5 آلاف سقف خشبي قبل رمضان..فيديو

قال يحيى رستم، رئيس مجلس مؤسسة كريمة العلا الخيرية، إن المؤسسة مهتمة بتسقيف المنازل سواء بالخشب في القرى غير الساحلية، أو السقف المسلح في القرى الساحلية، لكي يحمي السقف الأهالي من الأمطار والأجواء والرياح.

وتابع "رستم"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الهدف من تسقيف بعض المنازل بالخشب في بعض المناطق، هو تسقيف أكبر كم من المنازل بالأسقف، مشيرًا إلى أن المؤسسة لديها فريق كامل يقوم بمقايسة المنازل التي في حاجة لتسقيف، وتحديد التمويل اللازم.

ولفت إلى أن السقف الخشب يتكلف من 3 لـ5 آلاف جنيه حسب مساحة المنزل ، امام السقف المسلح فتكلفته تتراوح ما بين 10 لـ 25 ألف جنيه ، حسب مساحة المنزل.

وقال يحيى رستم، إن المؤسسة تتعاون مع بعض الجمعيات في بعض المناطق سواء في تسقيف المنازل أو إعداد محطات المياه، حيث وصل عدد المحطات التي قامت بإعداد المؤسسة تصل لـ250 محطة.

وتابع "رستم"، أن محطات المياه تعمل على تنقية المياه وتجعلها صالحة للشرب، مشيرًا إلى أن بعض المنازل يصل إليها مياه غير صالحة للشرب، وتستخدم في الغسيل أو أي شيء آخر.

وأشار إلى أن إعداد السقف المسلح يأخذ 15 يومًا، أما السقف الخشب فقد يتم الانتهاء منه خلال يومين، مشيرًا إلى أن المؤسسة تهتم برعاية المسنين والأطفال سواء في الأسقف أو الإطعام .

وأوضح رئيس مجلس مؤسسة كريمة العلا الخيرية، أن المؤسسة تريد إنشاء الأسقف بصورة أكبر الفترة المقبلة ، وإنشاء محطات لمياه، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين في حاجة إلى سقف ومياه شرب.

وتابع "رستم"، :" المؤسسة تعمل على توفير بطاطين للفقراء، وتقبل المؤسسة التبرعات العينية مثل البطاطين او المواد الغذائية ، وخلافه.

ولفت إلى أن السقف الخشب يتكلف من 3 لـ5 آلاف جنيه حسب مساحة المنزل ، امام السقف المسلح فتكلفته تتراوح ما بين 10 لـ 25 ألف جنيه ، حسب مساحة المنزل.



ومن جانبها قالت دينا يحيى، المدير التنفيذي لمؤسسة كريمة العلا، إن المؤسسة تهدف لإنشاء 5 آلاف سقف خشبي قبل شهر رمضان المقبل، خاصة في الصعيد، مشيرة إلى أن المتبرع هو من وليس يحتاج للصدقة للفقير، معقبة :" لو عايز ربنا يعالج أبنك طلع صدقة، ولو عايز ربنا يزيد مالك طلع صدقة، لو عايز ربنا يهدي أولادك طلع صدقة" .

وتابعت "يحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، ان المؤسسة قامت باعداد محطات مياه في بعض القرى، والمحطة الواحدة توفر الشرب لـ10 آلاف يوميًا خلال 6 ساعات.

ولفتت إلى أن هناك بعض المنازل في القرى في حاجة إلى تسقيف، وإعداد أسقف، قبل قدوم الشتاء ، مشيرة إلى أن المؤسسة تعم لعلى توفير احتياجات الفقراء على حسب الموسم.