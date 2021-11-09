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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 817 طن بضائع و 163 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 817 طن  بضائع عامة ومتنوعة  و  163 شاحنة شملت حركة الصادرات  555 طن  بضائع عامة و  32 شاحنة شملت حركة الواردات 262 طن  بضائع عامة و 131 شاحنة ويتواجد  7  سفن علي ارصفة المواني .

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة  بوسيدن اكسبريس والسفينة

الحرية  بحمولة 110 شاحنة  و 64 سيارة ملاكي .

بينما في انتظار مغادرة  الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء  وصول وسفر ومغادرة السفينة بريدج حيث تم استقبال 21 شاحنة بحمولة 262 طن و سيارتين ملاكي  وتصدير 32 شاحنة بحمولة 555 طن و 8 سيارة ملاكى.

سفاجا البحر الأحمر درة موانئ البحر الأحمر الصادرات بضائع عامة إني اجا تصدير البحر الحرية سفينة

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