تداول 817 طن بضائع و 163 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 817 طن بضائع عامة ومتنوعة و 163 شاحنة شملت حركة الصادرات 555 طن بضائع عامة و 32 شاحنة شملت حركة الواردات 262 طن بضائع عامة و 131 شاحنة ويتواجد 7 سفن علي ارصفة المواني .

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس والسفينة

الحرية بحمولة 110 شاحنة و 64 سيارة ملاكي .

بينما في انتظار مغادرة الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء وصول وسفر ومغادرة السفينة بريدج حيث تم استقبال 21 شاحنة بحمولة 262 طن و سيارتين ملاكي وتصدير 32 شاحنة بحمولة 555 طن و 8 سيارة ملاكى.