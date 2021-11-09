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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتوجيهات الرئيس.. الصحة: 4500 جهـاز للكشف عن الاعتلال الكلوي في 30 ثانية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي خلال شهرين.

وأوضحت الوزارة، ان مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي،وفرت 4500 جهـــــــاز للكشف عن الاعتلال الكلـوي في 30 ثانية فقط.

بالإضافة إلى فحص مليـون 3039 آلاف مـواطن "الكشف المبكـر عن الاعتــلال الكلوي" خلال شهرين.

وأوضحت الوزارة، ان في حالة التأكد من الإصـــــابة بمرض مزمن يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقـي العـلاج بشكل دوري بالمجان ضمن المبادرة.

وافادت وزارة الصحة، ان الأجهزة متوفرة بجميع الوحـــــــــدات الصحية والمراكـز الطبية على مستوى الجمهورية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. 

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