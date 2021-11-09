عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تشارك في فعاليات Worldwide 2021 _ CPhI بمدينة ميلانو الإيطالية

صدى البلد


أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢١، بداية مشاركتها في فعاليات Worldwide 2021 _ CPhI التي تبدأ اليوم بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك تلبية للدعوة المقدمة من الــــ CPhI للهيئة لحضور الفاعليات، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر الجاري.
وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة فهو واحد من أكبر الفاعليات الدولية الهامة التي يتم تنظيمها منذ ٣٠ عاما، حيث يجمتع أكثر من ١٠٠٠٠ من كبار المستثمرين المتخصصين في مجال الأدوية تحت سقف واحد لبحث سبل تطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وسوف يتفقد الوفد الأجنحة الخاصة بالجهات المصرية المشاركة، وأجنحة المستحضرات تامة الصنع، وسوف يشارك الوفد في حضور محاضرات عن ابتكار المنتجات والتوقعات المستقبلية في مجال الدواء تحت عنوان " Product Innovation sessions"؛ للاطلاع على مختلف الخبرات والحلول المبتكرة في مجال الأدوية المبتكرة، إذ يعد CPhI فرصه رائعة للتواصل والتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة، والمنتجات المبتكرة والحديثة.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة بالمحافل الدولية؛ للوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص صناعة الدواء، وانطلاقا من حرصها على تعزيز أوجه التعاون في مجال الدواء، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص الدواء صناعه ورقابة.
‏#CPhIworldwide
#هيئةالدواء المصرية

المستلزمات الطبية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء الدواء المصرية صناعة الدواء

موضوعات متعلقة

الدواء تدرج مادة جديدة بالجدول الأول للمخدرات

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

العلاج بالمجان.. معهد أبحاث الأمراض المتوطنة: مصر تكتب شهادة وفاة فيروس سي

الصحة: تسجيل 909 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

5 تحاليل طبية بالمجان لـ المتبرعين ببلازما الدم.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

لشهادة كورونا.. طريقة التسجيل بتطبيق Egypt Health Passport.. صور

خالد عبدالغفار: مصر مستعدة لإنتاج مختلف أنواع اللقاحات بخلاف لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

فيروس هيهي.. هل هو شكل جديد من تحورات كورونا؟.. شاهد التفاصيل

وزيرا الشباب والتنمية المحلية يطلقان مبادرة تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة

لبحث التعاون.. مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي بوزيرة الدولة الهولندية للهجرة

11 لاعبا في مستشفى برشلونة.. هل يفي تشافي بوعده للجماهير رغم الكارثة؟

العراق.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

وفاة الفنان أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عاماً بسبب كورونا

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

تشييع جثمان أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

بعد 48 ساعة من البحث .. العثور على عروسة البحر النافقة بجزيرة توبيا في سفاجا

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أحمد خليل.. أصيب بكورونا خلال تصوير "حكايتي مع الزمان"

فيديو

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ