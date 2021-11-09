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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاتيكان يدعو الدول الأوروبية لتحمل المسئولية فيما يخص مسائل اللاجئين والمهاجرين

صدى البلد

 دعا سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول، رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، اليوم الثلاثاء، السلطات الأوروبية إلى تحمل المسؤولية في مسائل المهاجرين واللاجئين؛ وذلك على خلفية الأزمة على حدود بيلاروس، مع كل من بولندا وليتوانيا.

وقال جالاجر -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، معلقا على الأزمة- "نرى الآن أزمة على الحدود البولندية - البيلاروسية، والليتوانية - البيلاروسية، ونشدد على أن موقف الفاتيكان، يتمثل في دعوة السلطات في جميع أنحاء أوروبا، لتحمل المسؤولية فيما يخص المهاجرين واللاجئين وحل هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /انترفاكس/ الروسية.

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا مقلق، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب سلوكا مسؤولا من جميع الأطراف.

وأشار بيسكوف إلى أن مينسك وموسكو على اتصال دائم، بما في ذلك عن طريق أجهزة الاستخبارات، "ويتم تبادل المعلومات".

وحذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، بوقت سابق من اليوم، من أن أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي أصبحا مهددين بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروس.

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، حول الوضع الذي وصفه بالخطير على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

ومن جانبها اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن نشر بولندا 10 آلاف جنديا على الحدود، يعد نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

كما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن الاتهامات الموجهة من جانب وارسو، بارتكاب انتهاكات مزعومة للحدود من قبل الجيش البيلاروسي، وتورطه في أزمة المهاجرين، لا أساس لها من الصحة؛ فيما يقوم الجانب البولندي بـ "تسييس" الوضع بشكل متعمد.

إلى ذلك، وتوجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحو الحدود البولندية مع بيلاروس أمس الاثنين، في محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده.

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