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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور | شاهد

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهرت عائشة بن أحمد بإطلالة مميزة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت في الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، كما تركت شعرها بطريقة ناعمة وجذابة.


وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" و هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.
 

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أحدث ظهور صورة جديدة اطلالة مميزة تخطف الانظار بجمالها بإطلالة مميزة وعد إبليس

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